La Virtus Bologna ha ufficialmente annunciato l'esonero del suo capo allenatore, Duško Ivanović, una decisione che ha generato un notevole dibattito nel mondo della pallacanestro italiana. La comunicazione è giunta venerdì 27 marzo 2026, e ha colto di sorpresa molti osservatori, considerando che la squadra occupava saldamente la prima posizione nel campionato nazionale di Serie A. Tuttavia, a pesare in maniera determinante sulla scelta del club è stata la recente sconfitta subita in Eurolega contro l'Olimpia Milano, un risultato che ha cristallizzato le difficoltà della formazione bolognese nel raggiungere gli ambiziosi obiettivi continentali prefissati per la stagione.

Il bilancio della gestione Ivanović

Duško Ivanović aveva assunto la guida tecnica della squadra bianconera nel dicembre 2024, con un mandato chiaro: risollevare la Virtus da un periodo di risultati altalenanti e riportarla ai vertici del basket italiano ed europeo. Sotto la sua attenta e meticolosa gestione, il tecnico montenegrino era riuscito a infondere nuova linfa nel gruppo, guidando la formazione bolognese a una brillante risalita che l'ha portata a conquistare e mantenere la vetta della classifica di Serie A. Questo traguardo, seppur di grande prestigio, non è stato sufficiente a garantire la sua permanenza, poiché la mancata qualificazione ai playoff di Eurolega ha rappresentato un elemento cruciale e insormontabile nelle valutazioni societarie.

Le motivazioni strategiche del club

Il comunicato ufficiale emesso dalla società ha sottolineato con forza il concetto che “il primato non basta” per assicurare la continuità del progetto tecnico con Ivanović. La dirigenza della Virtus Bologna ha infatti ribadito l'importanza strategica degli obiettivi europei, considerati prioritari per il prestigio e lo sviluppo del club a lungo termine. Nonostante l'indiscutibile successo ottenuto in ambito nazionale, la performance in Eurolega non ha soddisfatto le aspettative, rendendo inevitabile la decisione di intraprendere un nuovo corso tecnico. Questa scelta riflette la volontà della società di perseguire con determinazione le proprie ambizioni a livello continentale, anche a costo di decisioni difficili.

La conclusione di un ciclo

L'avventura di Duško Ivanović sulla panchina della Virtus si chiude così dopo un periodo di un anno e quattro mesi di intenso e dedicato lavoro. La società ha voluto esprimere il proprio sincero ringraziamento al tecnico montenegrino per l'impegno profuso, la professionalità dimostrata e i risultati raggiunti in campionato. Tuttavia, è stata la delusione europea, culminata con la mancata qualificazione ai playoff e la recente sconfitta contro l'Olimpia Milano, a prevalere nelle analisi finali. Questa decisione segna la fine di un ciclo e l'inizio di una nuova fase per la Virtus Bologna, che ora dovrà individuare una nuova guida capace di conciliare le ambizioni nazionali con quelle internazionali.