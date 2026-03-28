La Val di Martello, in provincia di Bolzano, è stata teatro di un intenso fine settimana dedicato ai Campionati Italiani di biathlon. Le gare di sprint assoluta hanno visto emergere due protagonisti indiscussi: Lisa Vittozzi e Didier Bionaz, che si sono aggiudicati i rispettivi titoli nazionali.

Lisa Vittozzi: Una Sprint Impeccabile con Zero Errori

Nel contesto della sprint femminile, Lisa Vittozzi ha dimostrato una forma eccezionale, confermando il suo status di atleta di punta. La campionessa, già vincitrice della mass start di Oslo che ha concluso la Coppa del Mondo e designata campionessa olimpica nell’inseguimento per Milano Cortina 2026, ha firmato una prestazione perfetta al poligono.

Con uno "zero" impeccabile, ha tagliato il traguardo con il tempo di 22:16.8.

La sua superiorità è stata evidente nel distacco inflitto alle avversarie: ha preceduto Rebecca Passler di ben trenta secondi, nonostante quest'ultima avesse commesso un solo errore al tiro. Sul terzo gradino del podio è salita Linda Zingerle, staccata di trentacinque secondi e penalizzata da due errori al poligono. La performance di Vittozzi ha sottolineato la sua precisione e la sua velocità, elementi chiave per la vittoria in questa disciplina.

Didier Bionaz: Vittoria di Carattere Nonostante le Penalità

Anche la gara maschile ha regalato emozioni e un vincitore di spicco in Didier Bionaz. Nonostante abbia affrontato la prova con tre errori al poligono, che gli sono costati altrettanti giri di penalità, Bionaz ha saputo gestire la gara con determinazione.

La sua capacità di recupero e la sua velocità sugli sci gli hanno permesso di conquistare il titolo nazionale con il tempo finale di 24:27.9.

Il margine di vittoria di Bionaz è stato di una dozzina di secondi rispetto ai diretti inseguitori. David Zingerle, con un errore al tiro, si è classificato secondo, mentre Marco Barale, autore di una prova impeccabile al poligono con "zero" errori, ha completato il podio. La vittoria di Bionaz, ottenuta nonostante le difficoltà al tiro, evidenzia la sua forza e la sua tenacia.

Il Proseguimento dei Campionati in Val Martello

I Campionati Italiani di biathlon, ospitati nel suggestivo Centro Biathlon Grogg in Val Martello, non si sono conclusi con le gare sprint.

Il programma della manifestazione, che ha animato il fine settimana del 28 e 29 marzo 2026, ha previsto il proseguimento delle competizioni. L'attenzione si sposterà ora sulle gare di mass start, in programma per la giornata di domenica 29 marzo, che promettono ulteriori sfide e spettacolo per gli appassionati di biathlon.