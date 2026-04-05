Il Giro delle Fiandre 2026 è entrato nel vivo con il gruppo principale che si ricompatta con determinazione, riducendo progressivamente il distacco dalla fuga. L'attenzione è ora tutta rivolta al primo cruciale passaggio sull'Oude Kwaremont, uno dei muri simbolo di questa prestigiosa classica monumento.

Aggiornamenti in Diretta dalla Corsa

La situazione in gara si è evoluta rapidamente: alle 12.58, il gruppo ha mostrato la sua forza recuperando terreno sulla fuga nei due impegnativi tratti in pavé, portando il distacco a 4 minuti e 39 secondi. Pochi istanti dopo, alle 13.00, il gruppo ha completato il tratto del Paddestraat, posizionandosi strategicamente a circa venti chilometri dal primo approccio all'iconico Kwaremont.

Un momento di svolta si è verificato alle 13.06, quando l'azione incisiva di Bjerg ha provocato una rottura all'interno del gruppo all'uscita del Paddestraat. Si prevede che Bjerg continuerà il suo lavoro di logoramento fino all'inizio del Kwaremont, con tutti i big della corsa che dovrebbero trovarsi saldamente nelle posizioni di testa, pronti a rispondere a ogni attacco.

Strategie e Protagonisti Chiave

Nel difficile tratto del Paddestraat, Bjerg sta imponendo un ritmo elevato, una mossa tattica che Tadej Pogacar intende sfruttare per mettere immediatamente sotto pressione gli avversari e testarne la resistenza. Il distacco dalla fuga, che in precedenza era più consistente, è stato significativamente ridotto grazie all'intenso lavoro svolto dal gruppo di inseguitori.

La corsa vede tra i suoi favoriti principali nomi del calibro di Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert ed Remco Evenepoel, tutti atleti di punta pronti a giocarsi le proprie carte nei settori più impegnativi del percorso.

Contesto Storico e Dettagli del Percorso

Un dato storico di notevole interesse è emerso alle 13.03: se Mathieu Van der Poel dovesse riuscire a conquistare la vittoria odierna, entrerebbe nella storia come il primo corridore a trionfare per la quarta volta al Giro delle Fiandre. Questo straordinario successo lo porterebbe a quota nove classiche monumento in carriera, posizionandolo a sole due lunghezze dai prestigiosi record detenuti da Pogacar e De Vlaeminck. In una fase precedente della gara, la fuga aveva accumulato un vantaggio di circa 1 minuto e 38 secondi, con un gruppo di dodici corridori al comando.

Il percorso ha già visto i corridori affrontare i primi tratti in pavé, il Lippenhovestraat e il Paddestraat, che hanno preparato il terreno per l'imminente e decisivo passaggio sull'Oude Kwaremont, atteso dopo circa 135 chilometri di gara. L'inseguimento è guidato con determinazione dalle potenti formazioni UAE Team Emirates (la squadra di Pogacar) e Red Bull-Bora-hansgrohe (la squadra di Evenepoel), a sottolineare l'importanza strategica di ogni mossa per i rispettivi capitani.