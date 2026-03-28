Kimi Antonelli ha conquistato la pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1, emergendo protagonista sul circuito di Suzuka. Il giovane pilota italiano della Mercedes ha sorpreso per la sua capacità di gestire la pressione, dominando la scena e staccando il compagno di squadra, George Russell. Un risultato notevole, considerando che Suzuka è un tracciato impegnativo per i piloti meno esperti.

Il talento di Antonelli si è confermato con la sua seconda pole position consecutiva, dopo l'affermazione di Shanghai.

Questa prestazione evidenzia la sua crescita e consolida la posizione della Mercedes come riferimento in questa fase iniziale del campionato. Il Team Principal Toto Wolff ha espresso grande soddisfazione, sottolineando la maturità del giovane bolognese: "Quando si sentono le comunicazioni via radio o dentro il garage, Kimi è calmo. Non si mette troppa pressione addosso, e così ha fatto segnare un ottimo giro. Bono lo ha incoraggiato ancora di più, poi ha spinto troppo e l’ultimo tentativo non è andato molto bene, ma è un piacere vedere come sta crescendo", ha dichiarato Wolff.

Le difficoltà di Russell e la strategia Mercedes

George Russell, compagno di squadra di Antonelli e leader del Mondiale con quattro punti di vantaggio sull’italiano, ha concluso le qualifiche in seconda posizione, ma con un distacco significativo.

Wolff ha spiegato le difficoltà incontrate da Russell: "Per quanto riguarda George, abbiamo fatto un cambio di setup all’ultimo sull’ala anteriore. Credevamo avrebbe avuto un impatto molto minore, ma l’eccessivo sovrasterzo ha reso la macchina difficile da guidare. Adesso dovrà anche correre così, che non è il massimo, ma queste cose succedono". Questa modifica ha compromesso la sua performance.

La griglia di partenza e i protagonisti di Suzuka

La sessione di qualifica ha visto Antonelli completare i 5.807 metri del tracciato giapponese in un minuto, 28 secondi e 778 millesimi, staccando Russell di 298 millesimi. La seconda fila vedrà partire Oscar Piastri su McLaren in terza posizione, affiancato da Charles Leclerc della Ferrari.

Tra gli altri piloti, Carlos Sainz e Franco Colapinto prenderanno il via dall’ottava fila, mentre Sergio Pérez e Valtteri Bottas occuperanno la penultima. Fernando Alonso, fresco di paternità, partirà dall’ultima fila insieme al compagno Lance Stroll. Il risultato di Antonelli ribadisce la sua crescita in Formula 1 e sottolinea la soliditàdella Mercedes in questa fase del campionato.