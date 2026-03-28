La stagione della Coppa del Mondo di slopestyle, disciplina spettacolare dello sci freestyle e protagonista attesa alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si è conclusa a Silvaplana, in Svizzera. L'ultima tappa ha visto gli atleti italiani impegnati in sfide intense, con Miro Tabanelli e Maria Gasslitter che hanno saputo ritagliarsi spazi importanti.

Per Miro Tabanelli, che in precedenza aveva festeggiato un trionfo a Tignes e un terzo posto nel Big Air, la gara svizzera si è rivelata più complessa. Nonostante le aspettative, l'atleta ha commesso errori in entrambe le sue discese, registrando punteggi di 24.87 nella prima run e 18.85 nella seconda.

Questi risultati lo hanno portato a concludere la competizione al sedicesimo posto.

La sfida maschile ha visto il dominio del norvegese Birk Ruud, che ha conquistato la vittoria con un punteggio elevato di 83.52, confermando la sua eccellenza nella disciplina. Il podio è stato completato dall'estone Henry Sildaru, che ha ottenuto il secondo posto con 79.41 punti, e dall'americano Mac Forehand, classificatosi terzo con 78.47 punti. Appena fuori dal podio, in quarta posizione, si è piazzato l'altro americano Hunter Henderson, con 75.70 punti.

Maria Gasslitter tra le Protagoniste Femminili

Anche nel settore femminile, l'Italia ha brillato grazie a Maria Gasslitter, che ha chiuso la stagione con una prestazione solida.

L'azzurra ha raggiunto un'altra finale di Coppa del Mondo, replicando i successi già ottenuti in altre importanti competizioni. Gasslitter ha concluso la sua prova all'ottavo posto, frutto di una prima run valutata 34.57 punti. La sua seconda discesa si è invece fermata a 9.46 punti.

La gara femminile ha incoronato la svizzera Sarah Hoefflin, vincitrice con un punteggio di 80.07. Sul podio con lei sono salite la britannica Kirsty Muir, seconda con 75.54 punti, e la connazionale di Hoefflin, Giulia Tanno, che ha chiuso in terza posizione con 70.53 punti.

Birk Ruud e Kirsty Muir Conquistano la Sfera di Cristallo

Oltre alle vittorie di tappa, la giornata ha celebrato anche i campioni della classifica generale.

Birk Ruud e Kirsty Muir hanno infatti alzato al cielo la prestigiosa Sfera di Cristallo, simbolo del primato assoluto nella Coppa del Mondo di slopestyle. Il successo di Ruud sottolinea la sua indiscussa superiorità nel corso dell'intera stagione, mentre per Muir rappresenta il coronamento di un percorso eccezionale. La chiusura di questa stagione lascia dunque segnali incoraggianti per il movimento italiano, con atleti che si sono dimostrati capaci di competere ai massimi livelli internazionali.