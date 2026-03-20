Lo Yacht Club Costa Smeralda ha presentato a Milano il calendario sportivo 2026, un programma ricco di eventi velici di alto profilo a Porto Cervo, con ritorni di regate storiche e impegno per i giovani talenti.

Il calendario agonistico 2026

La stagione si aprirà dal 24 al 26 aprile con la 1ª tappa del circuito mediterraneo Cape 31. A maggio: la Grand Soleil Cup (20-23 maggio) sarà parte della Cantiere del Pardo Week; la Giorgio Armani Superyacht Regatta (26-30 maggio) inaugurerà la stagione superyacht. Atteso il ritorno della Sardinia Cup (31 maggio - 7 giugno) dopo quattordici anni.

Giugno ospiterà il Rolex TP52 World Championship (15-20 giugno), valido anche come tappa della 52 Super Series. Tra giugno e luglio, la flotta Smeralda 888 sarà protagonista con l'Invitational Smeralda 888 (26-28 giugno) e la Coppa Europa Smeralda 888 (3-5 luglio). Il Campionato sociale J/70 si svolgerà nel cuore dell'estate. Questo monotipo chiuderà la stagione in ottobre con la J/70 Cup e il Campionato Italiano J/70 (29 settembre - 4 ottobre), in vista del Campionato del Mondo J/70 2028 assegnato allo YCCS.

Settembre vedrà la 36ª Maxi Yacht Rolex Cup (6-12 settembre), seguita dalla Rolex Swan Cup (13-19 settembre), 23ª regata biennale organizzata in collaborazione con Nautor Swan. A metà agosto, Porto Cervo sarà coinvolta nel passaggio della regata d'altura Palermo–Porto Cervo–Montecarlo (18-23 agosto).

Young Azzurra e tributo all'Aga Khan IV

Il progetto Young Azzurra prosegue, dedicato alla crescita di giovani velisti: Maddalena Spanu (WingFoil), Federico Pilloni (iQFOiL) e Cesare Barabino (ILCA 7). Per il 2027, la “Call for Young Sailors” selezionerà i futuri atleti di Young Azzurra, progetto dedicato all'Aga Khan IV.

La presentazione si è conclusa con la svelatura di un nuovo trofeo, dedicato all'Aga Khan IV, ideato per celebrarne l'eredità e rendergli omaggio.