Un cambio inatteso scuote la vigilia della Milano-Sanremo 2026. Il giovane corridore britannico Matthew Brennan del Team Visma | Lease a Bike è stato costretto a rinunciare al suo atteso debutto nella Classicissima a causa di un'influenza sopraggiunta proprio alla vigilia della corsa. La notizia del forfait di Brennan è stata comunicata nella mattinata odierna dalla formazione neerlandese, che ha annunciato l'assenza del nativo di Darlington dalla prima Monumento della stagione, in programma domani, sabato 21 marzo, con partenza fissata per le ore 10:10.

Per Brennan, questa sarebbe stata la sua prima partecipazione alla Milano-Sanremo, una delle gare più iconiche e prestigiose del calendario ciclistico internazionale. Il suo posto all'interno del Team Visma | Lease a Bike verrà ora preso da Victor Campenaerts. Le speranze del team giallonero per un risultato di rilievo saranno quindi affidate principalmente a Wout van Aert, affiancato proprio da Campenaerts. L'assenza di Brennan si aggiunge a quella già significativa tra gli atleti italiani di Jonathan Milan (Lidl-Trek), che sta ancora affrontando problemi fisici in seguito alla sua partecipazione alla Tirreno-Adriatico.

Il ritorno in gara di Mads Pedersen

Il forfait di Matthew Brennan giunge a poche ore di distanza da un altro annuncio di grande rilevanza nel mondo del ciclismo: Mads Pedersen, portacolori della Lidl-Trek, farà il suo rientro alle competizioni proprio in Italia.

Il danese torna in gruppo dopo l'infortunio che lo aveva costretto a uno stop forzato all'inizio di questa stagione. Pedersen era rimasto coinvolto in una caduta alla Volta a la Comunitat Valenciana, riportando fratture al polso e alla clavicola, ma ha lavorato con incredibile dedizione per recuperare la migliore condizione fisica.

"È difficile stabilire una data precisa per il suo rientro, ma posso assicurare che sta lavorando in modo incredibilmente duro per tornare il prima possibile", ha dichiarato Kim Andersen, direttore sportivo della Lidl-Trek, sottolineando l'impegno dell'atleta. Lo stesso Pedersen, in un recente podcast, aveva espresso cautela ma anche determinazione riguardo al suo recupero: "Sta andando ragionevolmente bene, ma non dovremmo lasciarci prendere da eccessivo entusiasmo.

È un peccato, ma non sappiamo come reagirà il corpo. Se riuscirò a essere presente alle Classiche, quelle saranno le mie prime gare stagionali".

Le ambizioni di Pedersen e la situazione Lidl-Trek

La stagione della Lidl-Trek è stata purtroppo segnata da una serie di infortuni che hanno colpito alcuni dei suoi uomini di punta. Oltre a Mads Pedersen, anche corridori del calibro di Juan Ayuso e Matthias Skjelmose hanno dovuto affrontare periodi di stop a causa di problemi fisici. Pedersen, noto per le sue eccellenti prestazioni e per aver sempre brillato nelle Classiche del Nord negli ultimi anni, ha ora come obiettivo primario quello di rientrare in tempo per le impegnative gare fiamminghe, come confermato dalla sua squadra.

La sua assenza dalla Milano-Sanremo era già stata data quasi per certa, considerando i tempi di recupero necessari. Tuttavia, il suo imminente ritorno in gruppo rappresenta un segnale estremamente positivo e incoraggiante per la squadra. Nel frattempo, la Classicissima vedrà tra i suoi protagonisti altri grandi nomi del ciclismo internazionale, con il Team Visma | Lease a Bike che, dopo il forfait di Brennan, affida le sue principali speranze di successo a Wout van Aert e Victor Campenaerts.