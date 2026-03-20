Le Zebre Parma hanno subito una pesante sconfitta nella tredicesima giornata dell’United Rugby Championship. L'incontro, disputato a Llanelli, ha visto la formazione italiana cedere nettamente il passo agli Scarlets. La squadra gallese ha preso saldamente il controllo del match già nel primo tempo, accumulando un vantaggio significativo che ha poi gestito con autorità nella ripresa, senza lasciare spazio a possibili rimonte.

Dominio Scarlets nel Primo Tempo

Gli Scarlets hanno imposto il proprio ritmo incalzante sin dalle prime battute, dimostrando netta superiorità.

La formazione gallese è riuscita a segnare più mete, mettendo costantemente in difficoltà la difesa delle Zebre Parma. La squadra italiana ha faticato enormemente a contenere le iniziative offensive avversarie e a trovare la giusta reazione. Di conseguenza, le Zebre Parma non sono riuscite a trovare continuità in attacco, chiudendo la frazione iniziale con un ampio svantaggio che ha compromesso l'esito della gara.

Controllo Gallese nella Ripresa

Anche nella seconda parte della gara, il copione non è cambiato. Gli Scarlets hanno continuato a mantenere un ferreo controllo del gioco, gestendo con esperienza il proprio vantaggio e incrementandolo ulteriormente. Nonostante i tentativi di reazione, le Zebre Parma non sono riuscite a colmare il divario, trovando un muro invalicabile nella difesa gallese e faticando a concretizzare le proprie azioni.

Il punteggio finale ha sancito la netta superiorità dei padroni di casa, con i gallesi che hanno prevalso con un eloquente 30-8, confermando la loro supremazia nell’arco degli ottanta minuti di gioco.

Le Conseguenze della Sconfitta per le Zebre

Questa pesante sconfitta evidenzia le persistenti difficoltà delle Zebre Parma nelle partite in trasferta, specialmente contro avversari di alto livello come gli Scarlets. La formazione gallese, oltre alla vittoria, ha conquistato anche il punto di bonus offensivo, a testimonianza della sua solida prestazione. Per la squadra italiana, sarà fondamentale analizzare la partita e lavorare con impegno per migliorare la propria tenuta difensiva e la capacità di restare in partita, mantenendo alta la concentrazione contro squadre che sanno imporre il proprio gioco. È cruciale sviluppare una maggiore resilienza per affrontare con successo le prossime sfide dell'United Rugby Championship.