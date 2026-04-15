Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz è stato costretto al ritiro dall'ATP 500 di Barcellona. La decisione, annunciata con profonda tristezza, è giunta a seguito di un persistente problema al polso destro, manifestatosi già durante il match d'esordio contro Otto Virtanen. Il numero due del ranking mondiale, che mirava a riconquistare la vetta della classifica ATP, ha dovuto rinunciare alla competizione dopo aver riscontrato l'impossibilità di allenarsi regolarmente. L'imprevisto forfait ha colto di sorpresa il circuito, data l'importanza del torneo e le ambizioni del giovane campione.

Le dichiarazioni di Alcaraz e la gravità dell'infortunio

Alcaraz ha chiarito la situazione in conferenza stampa, sottolineando la serietà del suo stato fisico. "È un infortunio più grave di quanto tutti ci aspettassimo e devo ascoltare il mio corpo per evitare ripercussioni future", ha dichiarato il campione. L'atleta ha espresso il suo rammarico per la necessità di tornare a casa e iniziare il percorso di recupero il prima possibile. L'infortunio, che aveva già richiesto l'intervento del fisioterapista in campo durante la partita contro Virtanen, ha reso il forfait inevitabile, impedendogli di proseguire nel torneo. Questa mattina, infatti, Alcaraz aveva saltato l'allenamento previsto, preferendo restare in hotel per le cure con il suo fisioterapista Juanjo Moreno.

Il giovane talento spagnolo ha ammesso la difficoltà di questa situazione, affermando: "È raro e difficile sedermi qui per la seconda volta e comunicare che non posso proseguire nel torneo". Ha ribadito l'importanza di un recupero attento, spiegando ulteriormente: "È una lesione un po’ più seria di quanto tutti ci aspettassimo. Devo ascoltare il mio corpo, per evitare ripercussioni future". La sua priorità è ora la riabilitazione con il suo team, i medici e il fisioterapista, cercando di essere "il più sano possibile per i tornei futuri".

Conseguenze sul ranking e la stagione sulla terra battuta

Il ritiro da Barcellona ha immediate ripercussioni sulla classifica mondiale di Alcaraz. Con questa decisione, il tennista perderà 280 punti ATP, vanificando così la possibilità di superare Jannik Sinner e di tornare al numero uno del mondo.

Questo stop forzato arriva in un momento cruciale della stagione sulla terra battuta, un periodo tradizionalmente favorevole ad Alcaraz e fondamentale per accumulare punti preziosi in vista degli appuntamenti maggiori.

Il calendario dei prossimi impegni prevede tornei di grande prestigio come quelli di Madrid e Roma, tappe fondamentali in vista del Roland Garros, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. La necessità di recuperare pienamente la forma fisica è ora la priorità assoluta per Alcaraz, che dovrà gestire con cautela il rientro per non compromettere gli obiettivi stagionali sui campi in terra rossa e mantenere vive le sue ambizioni di vittoria.