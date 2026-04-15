La nuova Maglia Azzurra 2026 è stata presentata ufficialmente a Milano, presso la sede della Regione Lombardia, in un evento significativo per il mondo del ciclismo italiano. La cerimonia ha visto la partecipazione di figure di spicco, tra cui il presidente della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) Cordiano Dagnoni, la sottosegretaria allo Sport e Giovani della Regione Federica Picchi, il segretario generale Marcello Tolu e il team manager Elia Viviani. L'incontro ha riunito rappresentanti istituzionali, del mondo sportivo e imprenditoriale, sottolineando l'importanza di questo simbolo per la nazione.

Un simbolo di identità, appartenenza e responsabilità

Durante la presentazione, il presidente Dagnoni ha enfaticamente dichiarato che la Maglia Azzurra rappresenta molto più di un semplice simbolo sportivo: è un'espressione profonda di identità, appartenenza e responsabilità. Ha espresso gratitudine ai partner, sia storici che ai nuovi ingressi, riconoscendone il ruolo cruciale nella costruzione di un «progetto solido e di lungo periodo». Un punto focale del suo intervento è stata la questione della sicurezza stradale, definita una «priorità assoluta» per la Federazione. Dagnoni ha spiegato che il messaggio relativo alla sicurezza è stato integrato direttamente sulla maglia, trasformando così ogni atleta che la indossa in un «ambasciatore di un valore che riguarda tutti» e che va oltre il contesto agonistico.

Nuove partnership e impegno sociale

L'evento è stato anche l'occasione per annunciare importanti collaborazioni. È stato ufficializzato l'accordo con Joma, che si occuperà della fornitura delle divise da riposo per le Nazionali fino al 2028, garantendo un supporto tecnico di alto livello. Inoltre, la Federazione ha stretto importanti partnership, tra cui quella con Rai Pubblica Utilità. Questa collaborazione è mirata a promuovere attivamente una maggiore cultura della prevenzione e a sensibilizzare il pubblico su temi di rilevanza sociale, dimostrando l'impegno della Federazione non solo nel campo sportivo ma anche in quello civile e educativo.

La Maglia Azzurra: tra storia e leggenda del ciclismo

La Maglia Azzurra è da sempre un'icona intramontabile dello sport italiano, un emblema di tradizione e di innumerevoli successi nel mondo del ciclismo. Il suo valore è intrinsecamente legato alla storia della disciplina e al suo impatto sulla crescita sociale del Paese. Campioni leggendari come Alfredo Binda e Filippo Ganna l'hanno indossata con orgoglio e un profondo senso di appartenenza, incarnando appieno i valori che essa rappresenta. La maglia non è solo un indumento tecnico, ma un vero e proprio vessillo che racconta storie di fatica, trionfi e l'evoluzione di uno sport che ha segnato intere generazioni, consolidando il suo status di simbolo nazionale.