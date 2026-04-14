Carlos Alcaraz ha inaugurato con successo il suo percorso all’ATP di Barcellona, superando in due set il finlandese Otto Virtanen. Il tennista spagnolo, reduce dalla finale persa a Montecarlo contro Jannik Sinner, si è imposto con un netto 6-4, 6-2, garantendosi l’accesso al secondo turno del prestigioso torneo catalano.

Alcaraz, attuale numero due del mondo, ha affrontato un piccolo allarme fisico durante l’incontro. Al termine del primo set, infatti, ha richiesto l’intervento del fisioterapista per un fastidio al polso. Nonostante questa breve interruzione, il ventiduenne spagnolo non ha mostrato segni evidenti di difficoltà nel prosieguo della partita, chiudendo l’incontro senza ulteriori problemi.

Il ritorno alla vittoria e le ambizioni di Alcaraz

La vittoria contro Virtanen segna un importante ritorno al successo per Alcaraz, che aveva ceduto il primo posto nel ranking mondiale proprio dopo la sconfitta contro Sinner a Montecarlo. Il torneo di Barcellona, dove il giovane spagnolo ha già trionfato nelle edizioni 2022 e 2023, rappresenta un’opportunità cruciale per riconquistare la vetta della classifica ATP. "It feels great to be back and to get another win in front of my people in Barcelona, it means everything", ha dichiarato Alcaraz al termine dell’incontro, esprimendo la sua soddisfazione. "This morning was my first practice here to adapt to the conditions. Different conditions to Monte-Carlo but overall I am really happy with the way that I played."

Alcaraz, che quest’anno ha già conquistato il titolo agli Australian Open e a Doha, punta ora al terzo successo stagionale.

Nel prossimo turno, il campione spagnolo affronterà il ceco Tomas Machac, che ha superato Sebastian Baez.

Gli altri protagonisti a Barcellona

Il torneo di Barcellona si conferma una tappa fondamentale della stagione sulla terra battuta. Oltre al successo di Alcaraz, la seconda giornata ha visto scendere in campo altri nomi di rilievo. L’italiano Lorenzo Musetti ha ottenuto la sua prima vittoria a livello ATP dalla scorsa edizione degli Australian Open, superando Martin Landaluce in due set. Anche Alex de Minaur ha avanzato al secondo turno, battendo Sebastian Ofner.

Per Alcaraz, la sfida di Barcellona è anche un’occasione per consolidare il proprio legame con il pubblico di casa e per inseguire nuovi traguardi dopo aver completato il Career Grand Slam in Australia. La sua determinazione e la capacità di reagire dopo la sconfitta di Montecarlo confermano il suo ruolo di protagonista assoluto nel circuito internazionale del tennis.