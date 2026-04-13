L'ex tennista e attuale commentatore Paolo Bertolucci ha espresso grande entusiasmo per la recente vittoria di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz nella finale del torneo di Montecarlo. Intervenuto a 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1, Bertolucci ha evidenziato l'importanza psicologica del successo di Sinner, affermando: "A livello psicologico gli ha dato un gancio e l'ha messo ko, sulla sua superficie. La campagna sul rosso è lunga fino al Roland Garros ma è un buon inizio".

Bertolucci ha condiviso la sua soddisfazione al ritorno da Monaco, non solo per l'eccellente prestazione di Sinner ma anche per un simpatico aneddoto personale.

"Sono tornato molto felice perché ho fatto una doppietta straordinaria: Sinner ha battuto Alcaraz e sono riuscito a far pagare 500 euro di cena a Adriano Panatta", ha raccontato, sottolineando il clima di festa tra gli ex campioni italiani presenti all'evento.

La sfida tra Sinner e Alcaraz e il cammino verso Parigi

La vittoria di Sinner su Alcaraz a Montecarlo rappresenta un segnale significativo in vista della stagione sulla terra rossa, che culminerà con il prestigioso Roland Garros. Secondo Bertolucci, questo successo è solo l'inizio di un percorso impegnativo, ribadendo: "La campagna sul rosso è lunga fino al Roland Garros ma è un buon inizio". Il confronto tra i due giovani talenti si preannuncia intenso nelle prossime settimane, con Sinner determinato a confermare l'ottima forma mostrata nel Principato.

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si manifesta anche nel ranking ATP, dove entrambi sono protagonisti di una lotta serrata per la vetta. Alcaraz, attuale numero uno del mondo, ha eguagliato il record di 66 settimane da leader, un primato precedentemente detenuto proprio da Sinner. Tuttavia, la stagione sulla terra battuta potrebbe rimescolare le carte, offrendo a Sinner l'opportunità di superare Alcaraz qualora ottenesse risultati di rilievo nei prossimi tornei.

Sinner e Alcaraz: la sfida per il numero uno

Attualmente, Carlos Alcaraz guida la classifica ATP con 13.590 punti, mentre Jannik Sinner lo segue con 12.400. Questa situazione potrebbe evolvere rapidamente nei prossimi appuntamenti.

Sinner, non avendo partecipato al torneo di Montecarlo lo scorso anno, non ha punti da difendere e ha quindi un'opportunità concreta di guadagnare terreno. Al contrario, Alcaraz dovrà difendere un consistente bottino di 4.330 punti, frutto dei suoi successi nella passata stagione a Montecarlo, Roma, Roland Garros e della finale a Barcellona. Sinner, invece, difende solamente 1.190 punti, derivanti da due finali perse contro lo spagnolo a Roma e Parigi. Questo scenario rende la corsa al numero uno particolarmente aperta e promette nuovi sorpassi già nelle prossime settimane.