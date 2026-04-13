La Amstel Gold Race 2026, prima delle tre classiche delle Ardenne, si prepara a infiammare le strade olandesi domenica 19 aprile. Gli appassionati di ciclismo potranno seguire l'evento sul tradizionale percorso che collega Maastricht a Berg en Terblijt, per una distanza complessiva di 220,1 chilometri. La partenza è programmata per le ore 11:10, con l'arrivo stimato intorno alle 16:55, promettendo una giornata intensa e ricca di emozioni.

Considerata un appuntamento irrinunciabile tra le grandi classiche del Nord, questa competizione attira l'attenzione degli amanti delle due ruote per il suo tracciato peculiare.

Il percorso, noto per i suoi numerosi strappi e i costanti cambi di ritmo, rappresenta una sfida ardua per i migliori specialisti delle corse di un giorno. L'Amstel Gold Race si conferma così una delle prove più impegnative e spettacolari del calendario internazionale, affascinando il pubblico con la bellezza delle Ardenne e la presenza dei principali protagonisti del ciclismo mondiale.

Copertura Televisiva e Diretta Streaming

Per l'edizione 2026, la copertura televisiva della Amstel Gold Race non includerà una diretta TV in chiaro. La trasmissione dell'evento sarà infatti un'esclusiva delle piattaforme digitali a pagamento. Gli abbonati potranno seguire la corsa in diretta streaming su Discovery Plus e HBO MAX fin dall'inizio.

A partire dalle ore 14:55, la gara sarà accessibile anche tramite Eurosport 1 e DAZN. Questa modalità di fruizione riflette una tendenza consolidata, che vede le principali classiche del Nord trasmesse in esclusiva su servizi in abbonamento.

Per chi preferisce un aggiornamento costante e dettagliato, sarà disponibile una diretta testuale integrale, che consentirà di seguire ogni fase saliente della corsa minuto per minuto.

Le Classiche di Aprile e la Gestione dei Diritti Televisivi

La gestione dei diritti televisivi per le grandi classiche di primavera si conferma invariata anche per il 2026. La Amstel Gold Race, al pari del Giro delle Fiandre, sarà trasmessa esclusivamente sulle piattaforme digitali a pagamento.

Un quadro differente si delinea per altre due prestigiose Monumento: la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi. Queste ultime, infatti, torneranno a essere visibili anche in chiaro sulla Rai, garantendo una copertura più ampia per alcuni degli eventi più attesi del calendario ciclistico.

Questa 'nuova normalità' nella fruizione degli eventi ciclistici di alto livello è il risultato di una tendenza consolidata nel panorama dei diritti televisivi sportivi. La Rai, infatti, non ha acquisito i diritti per la trasmissione in chiaro della Amstel Gold Race. Di conseguenza, gli appassionati italiani che desiderano seguire integralmente la corsa olandese dovranno necessariamente rivolgersi alle piattaforme digitali, mentre avranno la possibilità di godere gratuitamente delle altre due importanti classiche di aprile menzionate.