Nel giorno di Pasqua si alza il sipario sulla stagione delle grandi Classiche del Nord, con il Giro delle Fiandre che si conferma uno degli appuntamenti più sentiti e attesi dagli appassionati di ciclismo. La prestigiosa corsa fiamminga, celebre per i suoi muri iconici come l’Oude Kwaremont e il Paterberg, vedrà tra i protagonisti più attesi Tadej Pogacar, determinato a lasciare un segno indelebile anche sulle impegnative strade del Belgio. Il suo obiettivo ambizioso è quello di conquistare tutte le Classiche Monumento nell'arco di una singola stagione, un'impresa che lo vedrebbe entrare nella storia del ciclismo.

Nonostante l'enorme attesa per la "Ronde", il pubblico italiano dovrà confrontarsi con una realtà ormai consolidata nel panorama televisivo sportivo: il Giro delle Fiandre non sarà trasmesso in diretta sui canali della Rai. Per seguire l'intera corsa, gli appassionati dovranno necessariamente affidarsi alle piattaforme a pagamento. Tra queste figurano Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN, che detengono l'esclusiva dei diritti televisivi per questo prestigioso evento. Questa decisione, che ricalca quanto già avvenuto nella passata stagione, sancisce una nuova normalità nella fruizione degli eventi ciclistici di alto livello.

Il calendario e la copertura televisiva delle Classiche di aprile

La medesima situazione di esclusività si ripresenta per l'Amstel Gold Race, in programma domenica 19 aprile, che sarà anch'essa visibile unicamente attraverso le piattaforme a pagamento. Un quadro differente si delinea, invece, per la Parigi-Roubaix, conosciuta come la corsa più estrema del calendario, e per la Liegi-Bastogne-Liegi, la storica “Doyenne”. Queste due Monumento torneranno a essere visibili anche in chiaro sulla Rai, oltre che sulle piattaforme digitali già menzionate. In questo modo, una parte significativa delle grandi Classiche di primavera sarà comunque accessibile gratuitamente agli appassionati italiani.

Il calendario completo delle Classiche di aprile e la relativa copertura televisiva è il seguente: domenica 5 aprile, il Giro delle Fiandre sarà in esclusiva su Eurosport, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

Domenica 12 aprile, la Parigi-Roubaix sarà visibile anche in chiaro sulla Rai. Domenica 19 aprile, l'Amstel Gold Race sarà nuovamente in esclusiva sulle piattaforme a pagamento. Infine, domenica 26 aprile, la Liegi-Bastogne-Liegi tornerà disponibile anche sulla Rai.

La nuova realtà dei diritti televisivi nel ciclismo

La scelta di non trasmettere in chiaro alcune delle principali Classiche del Nord riflette una tendenza ormai consolidata nel mondo dei diritti televisivi sportivi. Come già osservato nel 2025, la Rai non ha acquisito i diritti per la trasmissione del Giro delle Fiandre e dell'Amstel Gold Race. Questo ha lasciato agli abbonati delle piattaforme legate a Warner Bros. Discovery la possibilità di seguire integralmente queste importanti corse.

La diretta del Fiandre, in particolare, prenderà il via dalle ore 9:45 su Eurosport 1, HBO Max e discovery+, con ulteriori opzioni di accesso disponibili anche tramite gli abbonamenti a DAZN, TimVision e Prime Video. La Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi, d'altro canto, continueranno a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la copertura gratuita degli eventi più prestigiosi e attesi della primavera ciclistica, garantendo un accesso più ampio al grande pubblico.