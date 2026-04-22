Il presidente della nuova Commissione di controllo economico-finanziario, Massimiliano Atelli, ha recentemente e con forza sottolineato l'urgente e improrogabile necessità di una maggiore chiarezza riguardo agli indicatori finanziari impiegati dalle federazioni sportive nazionali. Questo appello è stato lanciato in concomitanza con l'avvio delle attività della Commissione, un organismo istituito con il compito primario di vigilare attentamente sull'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, garantendo stabilità e correttezza.

L'esigenza di trasparenza e le preoccupazioni attuali nel sistema sportivo

Atelli ha evidenziato come, nonostante l'introduzione di nuovi e specifici parametri di controllo, persista ancora una certa opacità, sia nella definizione teorica che nell'applicazione pratica, degli indicatori finanziari. La Commissione, che annovera tra i suoi membri figure quali Ariela Caglio, Alessandro Zavaglia, Francesca Di Donato e Giuseppe Marini, è chiamata a garantire un elevato livello di trasparenza e un rigore imprescindibile in tutte le fasi della valutazione dei conti delle federazioni, contribuendo a un ambiente più affidabile.

Obiettivo: una gestione finanziaria più chiara, solida e responsabile

Il richiamo alla chiarezza, espresso con forza da Atelli, si inserisce in un più ampio quadro normativo volto a rafforzare la sostenibilità economica e la governance dell'intero sistema sportivo.

L'obiettivo principale è assicurare che tutti gli indicatori finanziari utilizzati siano non solo pienamente comprensibili, ma anche intrinsecamente coerenti e applicati in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Questo approccio è considerato fondamentale per promuovere una gestione finanziaria solida, trasparente e responsabile, capace di prevenire efficacemente potenziali squilibri o derive negative.

Il quadro normativo per una maggiore responsabilità e controllo

Il Decreto legge 71/2024 ha introdotto una serie di misure urgenti, specificamente pensate per garantire una governance trasparente e sostenibile all'interno del mondo sportivo. Tra queste disposizioni di rilievo spicca in particolare la creazione di una Commissione indipendente specificamente dedicata alla verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.

Questo organismo, sotto la guida esperta di Atelli, rappresenta un passo significativo e decisivo verso l'introduzione di una maggiore responsabilità e un controllo più stringente all'interno dell'intero sistema federale.

La richiesta di una maggiore chiarezza sugli indicatori finanziari riflette una necessità ampiamente condivisa: disporre di parametri chiari, precisi e uniformi è infatti essenziale per poter valutare correttamente la salute economica complessiva delle federazioni e, di conseguenza, prevenire efficacemente l'insorgere di squilibri finanziari o l'adozione di pratiche meno trasparenti, a beneficio dell'integrità dello sport.