Flavio Cobolli si prepara ad affrontare Vit Kopriva nei quarti di finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera. L’incontro, attesissimo, assume un particolare significato dopo che il tennista ceco ha eliminato Luciano Darderi in rimonta, aprendo la strada a questa nuova sfida per il romano. Cobolli arriva a questo appuntamento cruciale forte di una prestazione convincente nel turno precedente, dove ha dimostrato grande solidità e determinazione.

Cobolli ha conquistato l’accesso ai quarti grazie a una vittoria netta contro il belga Zizou Bergs, numero 40 del ranking mondiale, imponendosi con il punteggio di 6-2, 6-3 in appena un’ora e tredici minuti di gioco.

Il tennista romano ha saputo gestire la partita con grande autorevolezza e concretezza, capitalizzando anche su una giornata difficile dell’avversario, autore di ben 28 errori gratuiti, di cui 18 di dritto. La sua prova è stata ulteriormente impreziosita da un eccellente rendimento al servizio, con l’88% di punti vinti con la prima palla. Con questo successo, Cobolli raggiunge il suo quindicesimo quarto di finale in carriera nel circuito maggiore, un traguardo significativo che conferma il suo percorso di crescita.

Le dichiarazioni di Cobolli dopo il successo

Al termine dell’incontro, Cobolli ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e l’unità del team: “Quando vinci il primo turno senza giocare bene, hai l’occasione di fare meglio il giorno dopo – ha detto Cobolli.

– Non è stata una partita semplice.” Il romano ha rivelato di aver avuto un confronto approfondito con il suo team prima di scendere in campo, riconoscendo di aver perso diverse partite quest’anno a causa di un calo di tensione e concentrazione dopo il primo turno. “Era importante restare uniti durante il match, e credo che il mio gioco sia migliorato rispetto a ieri. Dobbiamo continuare su questa strada: ora penso ai quarti. È un buon risultato e mi piace giocare davanti al pubblico tedesco.” Cobolli ha anche commentato le peculiarità del campo di Monaco, dove “la palla rimbalza molto ed è difficile controllarla,” e ha menzionato il lavoro svolto per “giocare una risposta più pesante del suo servizio,” aspetti su cui il team si concentra costantemente.

Kopriva elimina Darderi e si guadagna la sfida con Cobolli

Il prossimo avversario di Cobolli sarà dunque Vit Kopriva, che ha superato Luciano Darderi con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-1 in poco più di due ore di gioco. Per Darderi, il risultato lascia più di qualche rimpianto: dopo un avvio estremamente positivo che lo aveva visto avanti di un set e di un break, l’italo-argentino ha progressivamente perso il controllo dell’incontro. Dopo aver ceduto il secondo parziale, Darderi è uscito definitivamente dalla partita nel terzo set, dominato da Kopriva. Questa sarà la prima volta che Cobolli e Kopriva si affronteranno nel circuito maggiore, aggiungendo un elemento di novità e imprevedibilità alla sfida.

La sfida tra Cobolli e Kopriva si annuncia equilibrata e ricca di spunti tecnici. Il tennista romano cercherà di confermare il suo ottimo momento di forma e la solidità mostrata finora, mentre il ceco sarà intenzionato a proseguire il suo percorso dopo l’importante e combattuta vittoria su Darderi. Il torneo di Monaco di Baviera continua così a vedere protagonisti i giovani talenti del tennis internazionale, promettendo un quarto di finale avvincente e da non perdere per gli appassionati.