L'edizione numero quarantanove del Tour of the Alps si prepara a entusiasmare gli appassionati di ciclismo, svolgendosi dal 20 al 24 aprile. La corsa si articola su cinque tappe mozzafiato che attraversano Austria e Italia, partendo da Innsbruck per concludersi a Bolzano, coprendo un totale di circa 762,7 chilometri. L'evento, uno degli appuntamenti più attesi del calendario ciclistico internazionale di primavera, vedrà tra i protagonisti il vincitore uscente Michael Storer, affiancato da favoriti come Derek Gee e Giulio Pellizzari.

Il programma dettagliato delle tappe

Il calendario del Tour of the Alps 2026 prevede un percorso impegnativo e spettacolare. La competizione prenderà il via lunedì 20 aprile con la prima frazione: un circuito di 144,3 chilometri con partenza e arrivo a Innsbruck, con il via fissato alle 11:55 e l'arrivo previsto intorno alle 15:15. Martedì 21 aprile, la carovana si sposterà da Telfs a Martell/Val Martello per una tappa di 147,5 chilometri, con partenza alle 11:35 e arrivo stimato alle 15:15. La frazione più lunga, di 174,5 chilometri, si terrà mercoledì 22 aprile, collegando Latsch/Laces ad Arco; la partenza è prevista alle 10:00 e la conclusione attesa per le 14:15. Giovedì 23 aprile, i corridori affronteranno il tratto da Arco a Trento, lungo 167,8 chilometri, con partenza alle 10:45 e arrivo previsto alle 15:15.

La tappa conclusiva, venerdì 24 aprile, condurrà i ciclisti da Trento a Bolzano su un percorso di 128,6 chilometri, con partenza alle 12:00 e arrivo stimato alle 15:15.

Dove seguire il Tour of the Alps 2026: TV e streaming

La copertura mediatica del Tour of the Alps 2026 sarà estesa, garantendo agli appassionati di tutto il mondo di seguire ogni momento della corsa. In Italia, la diretta televisiva sarà disponibile in chiaro su Rai Sport HD, mentre lo streaming gratuito sarà offerto da Rai Play. Gli abbonati avranno ulteriori opzioni per lo streaming, inclusi Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e 2 e DAZN. Per chi preferisce aggiornamenti testuali in tempo reale, OA Sport fornirà una diretta live testuale per tutte le frazioni.

A livello internazionale, la trasmissione sarà curata da Eurosport, raggiungendo un vasto pubblico in Europa, Est Asiatico, Stati Uniti, Canada, Sudamerica, America Centrale, area Pacifico e subcontinente indiano. In Francia, la corsa sarà visibile su Equipe TV, mentre in Austria le notizie e gli highlights saranno forniti da ORF. Ulteriori piattaforme di streaming live includeranno Global Cycling Network, i portali di La Repubblica e Tuttobiciweb, il sito della Italian Cycling Federation e i canali social (Facebook e YouTube) di PMG Sport. Questa ampia diffusione conferma la rilevanza globale dell'evento, rendendolo accessibile a una platea internazionale di spettatori.