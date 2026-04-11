L'Italia è a un passo dalla qualificazione alle prestigiose Final Eight della Billie Jean King Cup. Le azzurre, impegnate nel turno di qualificazione contro il Giappone, hanno dimostrato la loro superiorità conquistando un vantaggio di 2-0 dopo i primi due singolari. La sfida decisiva si terrà al Complesso Colle degli Dei di Velletri, dove sabato, a partire dalle ore 11.00, la coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini scenderà in campo con l'obiettivo di chiudere definitivamente il tie e assicurarsi l'accesso alla fase finale del torneo.

Le vittorie decisive nei singolari

Le azzurre hanno iniziato il confronto con il piede giusto, mettendo subito in chiaro le loro intenzioni. Elisabetta Cocciaretto ha offerto una prestazione solida, superando l'avversaria Moyuka Uchijima con il punteggio di 7-5, 6-2. A seguire, Jasmine Paolini ha consolidato il vantaggio italiano, battendo Himeno Sakatsume con un netto 6-3, 6-1. Questi successi hanno portato l'Italia sul 2-0 nella prima giornata del tie di qualificazione alla Billie Jean King Cup, ponendo le basi per un epilogo favorevole. Il doppio decisivo, che potrebbe garantire l'accesso alle Final Eight in Cina, è fissato per sabato alle ore 11.00, sempre presso il Complesso Colle degli Dei di Velletri.

La composizione della squadra e le convocazioni

Per affrontare questa importante sfida di qualificazione, la capitana Tathiana Garbin ha operato una modifica nella rosa delle convocate. Lucrezia Stefanini, classe 1998 e attuale numero 147 del ranking WTA, è stata inserita nel gruppo azzurro in sostituzione di Tyra Grant. Stefanini si unisce così a un team già forte, composto da Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Lucia Bronzetti. Questa scelta strategica mira a garantire alla squadra un'alternativa solida e pronta a scendere in campo, sia nel doppio che negli eventuali singolari, qualora la situazione lo richiedesse.

L'obiettivo: le Final Eight di Shenzhen

La convocazione di Lucrezia Stefanini, ufficializzata l'otto aprile, pochi giorni prima dell'inizio del confronto con il Giappone, sottolinea la meticolosa preparazione della squadra italiana.

Le azzurre, che detengono il titolo della competizione, hanno ora una chiara opportunità di chiudere il tie già nella mattinata di sabato. Un successo nel doppio non solo significherebbe la vittoria del confronto, ma garantirebbe anche l'accesso diretto alle Final Eight che si terranno a Shenzhen. L'obiettivo è chiaro: confermare il proprio valore e proseguire il cammino in una delle competizioni a squadre più prestigiose del tennis femminile mondiale.