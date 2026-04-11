Ad Alessandropoli, in Grecia, la Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile entra nel vivo con la seconda fase a gironi. Oggi, sabato 11 aprile, il Settebello scende nuovamente in vasca per affrontare la Spagna nel secondo turno del Gruppo C. Questa sfida si preannuncia decisiva per le ambizioni di qualificazione e per il primato nel girone. L'incontro tra Italia e Spagna sarà la quarta e ultima partita in programma nella giornata, con fischio d'inizio alle ore 18:45 italiane.

Entrambe le formazioni hanno iniziato questa fase con una vittoria, e un successo in questo confronto diretto potrebbe significare chiudere le qualificazioni al primo posto del girone, a seconda anche del risultato di Ungheria-Grecia.

Un precedente significativo risale alla prima fase del torneo, quando il Settebello aveva già superato la Spagna con un convincente 12-10, un risultato che alimenta le aspettative per una nuova sfida ad alta intensità.

Dove seguire Italia-Spagna: streaming e orari

Per gli appassionati che desiderano seguire la partita, è importante notare che non è prevista una diretta televisiva tradizionale. La trasmissione in diretta streaming sarà disponibile esclusivamente sulla piattaforma Recast TV, un servizio a pagamento. Per chi preferisce aggiornamenti costanti in tempo reale, sarà possibile seguire la diretta testuale live. Questa modalità di copertura riflette una tendenza ormai consolidata nelle competizioni internazionali di pallanuoto, dove le piattaforme digitali rappresentano spesso l'unica opzione per i tifosi.

Il calendario della giornata conferma che Italia e Spagna si affronteranno alle 18:45 italiane. La piattaforma Recast TV garantirà la trasmissione in streaming, mentre la diretta testuale sarà accessibile per seguire minuto per minuto le evoluzioni del match.

Il percorso del Settebello nella World Cup 2026

La World Cup 2026 di pallanuoto maschile vede il Settebello impegnato in un percorso che, dopo un debutto positivo, lo colloca tra le squadre favorite per l'accesso alle fasi finali. La formazione italiana, caratterizzata da un mix equilibrato di veterani esperti e giovani talenti promettenti, ha già dimostrato notevole solidità e una comprovata capacità di gestire la pressione delle competizioni internazionali.

In questa fase cruciale, il risultato dell'incontro tra Ungheria e Grecia potrebbe influenzare significativamente la classifica del girone, rendendo ancora più strategica e determinante la partita contro la Spagna.

Il format della competizione, che include avversari di alto livello come la Spagna e la Grecia, rende ogni singola partita un appuntamento decisivo. La copertura mediatica, prevalentemente affidata allo streaming, sottolinea il crescente interesse verso la pallanuoto internazionale e l'importanza delle soluzioni digitali per raggiungere un pubblico sempre più vasto di appassionati.