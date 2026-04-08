Jannik Sinner e Zizou Bergs hanno ufficialmente annunciato il loro ritiro dal tabellone di doppio del Masters 1000 di Montecarlo. Questa decisione, maturata in via prioritaria, è stata dettata dalle stringenti esigenze legate ai rispettivi impegni nel singolare. Il tennista italiano, reduce da una brillante e convincente vittoria all’esordio contro il francese Ugo Humbert, aveva inizialmente considerato l’opzione di competere anche nella specialità del doppio. Tuttavia, il rapido evolversi del quadro competitivo ha portato a una revisione dei piani.

La giornata odierna ha offerto un meritato riposo a Sinner, mentre il suo partner nel doppio, il belga Bergs, ha conseguito un significativo successo. Bergs ha infatti superato il quotato russo Andrey Rublev, garantendosi così l’accesso agli ottavi di finale del prestigioso torneo monegasco anche nel tabellone di singolare. Entrambi gli atleti si trovano dunque a fronteggiare un calendario particolarmente fitto. Per la giornata di giovedì, in particolare, era previsto un doppio impegno: Sinner avrebbe dovuto affrontare il vincente della sfida tra Tomas Machac e Francisco Cerundolo nel singolare, per poi scendere in campo nel doppio contro la coppia formata dall’argentino Guido Andreozzi e dal francese Manuel Guinard.

La priorità al singolare: una scelta strategica

La rinuncia al tabellone di doppio si configura come una scelta strategica ben precisa, volta a permettere ai giocatori di concentrare tutte le proprie energie e risorse sul singolare. Questa specialità è infatti considerata la priorità assoluta in questa fase cruciale della stagione. La partecipazione al doppio, in questo specifico contesto, era stata inizialmente valutata come un’opportunità per affinare il feeling con la superficie in terra battuta e le condizioni di gioco del campo. Tuttavia, la concomitanza e l’intensità degli impegni hanno reso indispensabile un cambio di programma. Di conseguenza, la coppia Andreozzi-Guinard beneficia di un walkover, accedendo direttamente al turno successivo del torneo.

Impegni ravvicinati e gestione delle energie

Il calendario del Masters 1000 di Montecarlo è notoriamente esigente per i principali protagonisti del circuito ATP. Sinner, in particolare, arriva a questo appuntamento dopo aver completato il cosiddetto "Sunshine Double", trionfando nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Questa serie di successi ha reso la sua programmazione ancora più densa e sfidante. La decisione di privilegiare il singolare, rinunciando al doppio, è una pratica comune tra i top player. Tale strategia si rivela fondamentale, soprattutto quando il programma prevede la disputa di due incontri nella stessa giornata. In queste circostanze, la priorità viene quasi sempre assegnata al tabellone principale, dove sono in palio punti cruciali per la classifica mondiale e per le ambizioni stagionali dei tennisti.