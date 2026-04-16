Lorenzo Musetti si appresta ad affrontare Corentin Moutet negli ottavi di finale del prestigioso torneo ATP 500 di Barcellona. Dopo un convincente esordio sulla terra rossa catalana contro lo spagnolo Martin Landaluce, il tennista italiano punta a proseguire il suo cammino, cercando di riscattarsi dopo le recenti e premature eliminazioni subite nei Masters 1000 di Indian Wells e Montecarlo. Un periodo segnato anche da alcune criticità fisiche che lo hanno condizionato negli ultimi mesi.

L'incontro tra Musetti e Moutet è fissato per giovedì 16 aprile.

Sarà il terzo match della giornata sul campo principale, il Pista Rafa Nadal, e non avrà inizio prima delle ore 16.00. Il programma giornaliero prenderà il via alle 11.00 con il doppio Rincon/Roca Batalla contro Krajlcek/Mektic. A seguire, non prima delle 13.30, si terrà il confronto tra l'altro azzurro Lorenzo Sonego e Andrey Rublev. Musetti, ventiquattrenne e attuale numero 9 del ranking mondiale, sfiderà il ventiseienne Moutet, posizionato al 31° posto della classifica ATP. Nei precedenti diretti, l'italiano vanta un vantaggio di 2-0, con entrambe le vittorie conquistate nel 2025: un doppio 6-2 agli ottavi di finale a Buenos Aires (su terra battuta) e un 6-3, 6-4 ai quarti di finale di Vienna (su cemento indoor).

Un'occasione importante per Musetti

La posta in palio è elevata: il vincitore di questa sfida accederà ai quarti di finale, dove incontrerà il vincente del match tra il francese Arthur Fils e lo statunitense Brandon Nakashima. Musetti, che ha mostrato segnali positivi nel turno precedente, dovrà comunque prestare grande attenzione all'ostacolo francese, reduce da una vittoria in due set contro il peruviano Ignacio Buse. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201, fino alle 17.45), Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Mix (canale 211); il canale esatto verrà comunicato in mattinata. Sarà inoltre disponibile in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. Per chi preferisce seguire l'incontro in tempo reale, è garantita la diretta live testuale su OA Sport.

Il tabellone e le nuove prospettive per Musetti

Il torneo di Barcellona ha già riservato alcune sorprese con l'uscita di scena di importanti teste di serie. Carlos Alcaraz, numero uno del seeding, si è ritirato a causa di un problema al polso, mentre Alex De Minaur, terza testa di serie, è stato eliminato dal serbo Hamad Medjedovic. Queste defezioni potrebbero aprire nuove e significative opportunità per Musetti, accreditato della seconda testa di serie, di avanzare ulteriormente nel tabellone e puntare a un risultato di prestigio. Sempre nella giornata di giovedì 16 aprile, l'altro italiano Lorenzo Sonego sarà impegnato in un'altra interessante sfida contro il russo Andrey Rublev.