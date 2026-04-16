Lorenzo Sonego si prepara per una sfida cruciale negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Barcellona, dove affronterà il russo Andrey Rublev. Il torneo catalano, privo quest'anno di Carlos Alcaraz e Alex De Minaur, offre nuove opportunità ai tennisti italiani. Il tabellone si è aperto, favorendo sia Lorenzo Musetti sia Sonego, che rientra dopo un'assenza.

Il rientro di Sonego è stato segnato da una prestazione convincente. Il torinese ha superato Pedro Martinez in tre set, conquistando 50 punti importanti e dimostrando buona condizione fisica. Questa vittoria gli ha garantito l'accesso agli ottavi, dove ora punta ai quarti contro Rublev.

In caso di successo, affronterà il ceco Tomas Machac.

Opportunità nel tabellone di Barcellona

L'assenza di Alcaraz e De Minaur ha modificato gli equilibri del torneo, rendendo il cammino verso le fasi finali più aperto. Questa situazione alimenta le speranze degli italiani, con Musetti e Sonego che possono ambire a un risultato di rilievo. L'ATP di Barcellona è una tappa prestigiosa sulla terra battuta, e ogni punto è fondamentale per il ranking.

Sonego, già semifinalista agli Internazionali d'Italia, ha dimostrato le sue capacità su questa superficie. Il confronto con Rublev si prospetta impegnativo, ma il recente successo contro Martinez ha infuso nuova fiducia nel tennista piemontese, che mira a sfruttare il tabellone favorevole per avanzare.

Contesto del torneo e sfida cruciale

L'ATP 500 di Barcellona attira alcuni tra i migliori giocatori del circuito. La competizione si svolge sui campi in terra rossa, superficie congeniale agli specialisti. Gli ottavi di finale, come quello di Sonego, sono cruciali per delineare i protagonisti delle fasi conclusive.

La sfida tra Sonego e Rublev si svolge in un clima di grande attesa. Il pubblico catalano segue con interesse un torneo reso incerto dalle assenze di rilievo. Per Sonego, l'obiettivo è confermare i segnali positivi dell'esordio e conquistare l'accesso ai quarti, dove lo attende un'altra sfida di alto livello.