L'O.ME.P.S. Battipaglia ha conquistato una vittoria cruciale in gara-2 dei playout di Serie A1 femminile, superando l'RMB Brixia Basket con il punteggio finale di 74-58. Questo successo, ottenuto tra le mura amiche, riapre completamente la serie, che ora si deciderà in una decisiva gara-3 al PalaLeonessa. Sarà in quest'ultima sfida che verrà stabilita la seconda squadra retrocessa della stagione, dopo la già annunciata uscita di scena della Dinamo Sassari. La protagonista assoluta della serata è stata Anaya Peoples, autrice di una prestazione straordinaria con 35 punti.

L'inizio della partita ha visto l'RMB Brixia Basket partire con determinazione, portandosi sul 2-10 grazie alle triple di Winkowska e Tagliamento. La reazione dell'O.ME.P.S. Battipaglia non si è fatta attendere: un veemente controparziale di 13-0 ha ribaltato il punteggio, consentendo alle padrone di casa di chiudere il primo quarto in vantaggio per 15-10. Nel secondo periodo, oltre alla crescente influenza di Anaya Peoples, anche Fokke ha contribuito con una "fiammata" offensiva che ha spinto Battipaglia fino al +7. Nonostante ciò, Brescia ha mostrato resilienza, riuscendo a ricucire parte dello svantaggio grazie ai canestri di Aghilarre e a ulteriori triple, chiudendo il primo tempo sul 31-35, con un distacco di sole quattro lunghezze.

Anaya Peoples decisiva per Battipaglia

Al rientro dagli spogliatoi, nel terzo quarto, Baldassarre ha cercato di dare una scossa a Brescia con sei punti. Tuttavia, l'O.ME.P.S. Battipaglia ha saputo riprendere saldamente il controllo del match, consolidando il proprio vantaggio e chiudendo il periodo sul 51-44. L'ultimo quarto si è rivelato una gestione attenta da parte delle campane, che hanno mantenuto il distacco senza particolari affanni. Le giocate decisive di Natabou e, soprattutto, l'inarrestabile Anaya Peoples, che ha concluso la sua partita con ben 35 punti, hanno sigillato il successo. Questa performance eccezionale ha permesso a Battipaglia di guadagnarsi la possibilità di giocarsi la salvezza nella sfida finale in trasferta.

Per l'RMB Brixia Basket, le migliori realizzatrici sono state Winkowska con 18 punti, seguita da Tagliamento con 15 e Frustaci con 10. Tra le fila dell'O.ME.P.S. Battipaglia, oltre alla straordinaria Anaya Peoples, hanno raggiunto la doppia cifra Cupido con 10 punti e Natabou con 8 punti, contribuendo in modo significativo al risultato finale.

La serie di playout: tutto in gara-3

La serie di playout è ora in perfetta parità. La RMB Brixia Basket si era aggiudicata gara-1, disputata sul proprio campo al PalaLeonessa, con un risultato di 95-77. In quella prima sfida, le lombarde avevano visto brillare Frustaci, autrice di 26 punti, e Togliani con 25 punti, le vere protagoniste dell'incontro. Per l'O.ME.P.S.

Battipaglia, invece, si erano messe in evidenza Fokke con 21 punti e Cupido con 16 punti. Con il punteggio complessivo di 1-1, l'esito finale della stagione per entrambe le squadre si deciderà nella cruciale e ultima gara-3, che decreterà chi rimarrà in Serie A1 e chi scenderà di categoria.