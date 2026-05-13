La leggenda del tennis Venus Williams si prepara a fare il suo atteso ritorno sui prestigiosi campi in terra rossa del Roland Garros. Questa volta, la sua partecipazione sarà focalizzata esclusivamente sul tabellone di doppio femminile, dove affiancherà la connazionale Hailey Baptiste, di ventuno anni più giovane. L'annuncio ufficiale, che ha confermato la presenza della coppia americana, è stato diramato dagli organizzatori del celebre torneo parigino.

A quarantacinque anni, l'ex numero uno del mondo in singolare e doppio continua a dimostrare una straordinaria longevità agonistica.

Venus Williams, sette volte vincitrice di tornei del Grande Slam, non prenderà parte al singolare del Roland Garros, ma la sua presenza nel doppio rappresenta comunque un evento di grande rilievo per gli appassionati e per il circuito professionistico. Il suo ritorno sulla terra battuta di Parigi è stato accolto con entusiasmo, sottolineando il suo status di figura iconica del tennis mondiale.

Un duo tutto americano per il doppio femminile

La scelta di Venus Williams di scendere in campo con Hailey Baptiste, ventiquattrenne promettente, evidenzia la sua volontà di condividere la vasta esperienza maturata in anni di carriera ai massimi livelli con le nuove generazioni del tennis statunitense. Baptiste, che ha già ottenuto buoni risultati nel circuito WTA, avrà l'opportunità unica di competere al fianco di una vera e propria leggenda.

La coppia è stata ufficialmente inclusa tra le iscritte al torneo, che prenderà il via il prossimo 24 maggio nella capitale francese.

Nonostante la sua assenza nel tabellone di singolare, Venus Williams ha recentemente fatto parlare di sé all'Australian Open, dove ha partecipato come wild card. In quell'occasione, pur uscendo al primo turno, è diventata la donna più anziana a disputare il main draw del torneo australiano, un ulteriore segno della sua incredibile carriera. La sua storia al Roland Garros include una finale di singolare nel 2002, persa contro la sorella Serena, e due vittorie nel doppio femminile, conquistate nel 1999 e nel 2010, sempre in coppia con la sorella Serena.

Oltre il campo: il ruolo di commentatrice e icona

L'impegno di Venus Williams al Roland Garros non si limiterà ai match sul campo. Per il secondo anno consecutivo, la campionessa offrirà il suo prezioso contributo come commentatrice televisiva per la copertura del torneo su TNT. Questo doppio ruolo sottolinea la sua notevole versatilità e il suo continuo, profondo coinvolgimento nel mondo del tennis, sia come atleta di punta sia come autorevole voce tecnica e analista.

La partecipazione di Venus Williams al doppio femminile del Roland Garros è un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del tennis. Sarà un'occasione per ammirare una delle più grandi campionesse della storia ancora in azione su uno dei palcoscenici più prestigiosi e affascinanti del tennis mondiale, confermando la sua influenza duratura nello sport.