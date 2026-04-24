La Benetton Rugby si appresta ad affrontare un impegno di grande rilevanza emotiva e tecnica contro il Leinster, in una sfida valida per il round 16 dell’United Rugby Championship. L'incontro si terrà nello storico Stadio Monigo di Treviso. La formazione italiana giunge a questo cruciale appuntamento dopo un periodo particolarmente arduo, caratterizzato dall’eliminazione definitiva dalla corsa ai playoff, un esito scaturito dalla recente sconfitta contro il Munster. A ciò si aggiunge l’uscita nei quarti di finale di Challenge Cup, eventi che hanno reso l'aprile dei biancoverdi decisamente complesso.

Con la stagione agonistica ormai compromessa dal punto di vista della classifica, questa partita assume per i Leoni un significato profondo: rappresenta un’occasione per dimostrare tutto il proprio orgoglio e per gettare le solide basi in vista delle sfide future.

Alla vigilia di questa sentita sfida, il giocatore Lorenzo Cannone ha espresso con chiarezza la consapevolezza della difficoltà dell’impegno: "Sappiamo che Leinster è un avversario molto tosto, non è mai facile giocare contro di loro. È una squadra irlandese, estremamente forte sia in attacco che in difesa. Noi ci stiamo preparando al meglio, per affrontarli con la massima efficacia nella fase offensiva, e anche in difesa dovremo giocare al massimo per frenare il loro gioco e contenere la loro spinta".

Il Leinster, che occupa attualmente la terza posizione in classifica, è animato da una forte motivazione: blindare la propria presenza nei playoff e, se possibile, scalare ulteriormente la graduatoria per assicurarsi il prezioso fattore campo nelle semifinali. Tuttavia, la compagine irlandese potrebbe considerare l'opzione di un turnover, data la vicinanza della semifinale di Champions Cup, un impegno di altissimo livello previsto per la settimana successiva.

L'ultima sfida casalinga a Monigo: un evento da non perdere

L'attesissima partita si svolgerà sabato 25 aprile 2026 alle ore 20:45, nell'iconico impianto di Monigo, che per l'occasione si vestirà a festa. Questo evento non è solo un match, ma rappresenta l’ultima recita casalinga stagionale per la Benetton Rugby nell’ambito dell’United Rugby Championship 2025-2026.

I cancelli dello stadio apriranno ai tifosi a partire dalle ore 18:45, offrendo un ricco programma di attività di intrattenimento pensate per coinvolgere sia gli adulti che i più piccoli. Tra le diverse proposte, i sostenitori avranno la possibilità di acquistare i palloni ufficiali, di ottenere preziosi autografi dai giocatori e di partecipare attivamente a importanti iniziative solidali, come il lodevole progetto “Giocare in corsia”.

Per garantire un accesso agevole allo stadio, sono state previste molteplici opzioni di trasporto. È possibile raggiungere l'impianto tramite mezzi privati, accedendo dalla strada Feltrina, oppure sfruttando i collegamenti diretti dalle autostrade A27 e A4. Inoltre, sono disponibili linee di autobus dedicate, sia dalla stazione ferroviaria che dall’aeroporto di Treviso, facilitando l'arrivo di tutti i sostenitori.

L’esperienza allo stadio sarà arricchita da un’ampia e variegata offerta gastronomica, che includerà la presenza di diversi food truck, accoglienti aree hospitality e menù appositamente studiati per soddisfare le esigenze di famiglie e tifosi, garantendo un momento conviviale prima e durante il match.

Orgoglio e prospettive future: il banco di prova Benetton

Per la Benetton, la sfida contro il Leinster trascende il mero risultato sportivo, configurandosi come un fondamentale banco di prova per valutare la capacità di reazione della squadra dopo un mese di aprile decisamente complicato. In questo frangente, più che la vittoria, sarà di cruciale importanza mostrare solidità e continuità nella prestazione, elementi imprescindibili su cui costruire il rilancio e la programmazione in vista della prossima stagione.

I biancoverdi sono chiamati a fornire segnali tangibili di crescita e a regalare ai propri appassionati tifosi una prestazione convincente e carica di determinazione. Tutto ciò avverrà in un contesto dove il Leinster si presenta ancora pienamente in corsa per le posizioni di vertice della classifica, motivato a non lasciare alcun punto per strada e a mantenere alta la propria competitività.