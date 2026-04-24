Gli Atlanta Hawks si portano in vantaggio per due a uno nella serie dei playoff NBA contro i New York Knicks, conquistando una vittoria cruciale. Parallelamente, i Toronto Raptors ottengono un successo convincente contro i Cleveland Cavaliers, riaprendo in modo significativo la loro serie. Questi i principali verdetti emersi dalle intense sfide della notte NBA.

Atlanta Hawks in vantaggio: vittoria in volata sui New York Knicks

Dopo aver già trionfato al Madison Square Garden, gli Hawks hanno replicato il successo in casa, imponendosi con un risicato 109-108 sui Knicks.

La partita è stata decisa negli istanti finali, dove la solidità difensiva di Atlanta ha fatto la differenza. A soli dodici secondi dalla sirena, i New York Knicks non sono riusciti a concretizzare il tiro decisivo per il sorpasso. Un passaggio errato di Jalen Brunson, destinato a Josh Hart, è stato intercettato in modo provvidenziale da Jonathan Kuminga, sigillando di fatto la vittoria per Atlanta. Il protagonista offensivo per gli Hawks è stato CJ McCollum, autore di ben ventitré punti, che ha guidato la sua squadra per gran parte dell'incontro.

Toronto Raptors: il riscatto arriva nell'ultimo quarto contro i Cleveland Cavaliers

I Toronto Raptors, dopo aver subito due sconfitte consecutive in Ohio, hanno trovato il riscatto imponendosi con un netto 126-104 sui Cleveland Cavaliers.

Questa vittoria permette ai canadesi di accorciare le distanze nella serie, rendendola nuovamente incerta. La svolta decisiva dell'incontro si è verificata nell'ultimo quarto, dove i Raptors hanno mostrato una superiorità schiacciante. Le prestazioni individuali di Scottie Barnes e RJ Barrett sono state eccezionali, entrambi capaci di mettere a segno trentatré punti a testa, trascinando la squadra alla vittoria. Per i Cavaliers, il contributo di James Harden, con diciotto punti, quattro rimbalzi e quattro assist, non è stato sufficiente a contenere l'offensiva avversaria.

Il quadro dei playoff: Minnesota avanza

Le intense sfide dei playoff NBA hanno visto gli Atlanta Hawks assicurarsi il vantaggio nella serie grazie al canestro decisivo di McCollum a dodici secondi dalla fine.

I Toronto Raptors hanno invece dimostrato la loro forza nel quarto periodo, riscattandosi grazie alle brillanti performance di Barnes e Barrett, entrambi a quota trentatré punti. A completare il quadro dei risultati della notte, i Minnesota Timberwolves hanno ottenuto un'importante vittoria contro i Denver Nuggets, portandosi anch'essi avanti per due a uno nella loro serie, confermando un inizio di playoff ricco di emozioni e colpi di scena.