La Benetton Treviso si prepara a un appuntamento cruciale allo Stadio Monigo, dove ospiterà il Munster in una delle ultime giornate dell'United Rugby Championship. La formazione veneta cerca di alimentare le residue speranze di accedere ai playoff, nonostante una classifica che la vede distante dodici punti dalla zona qualificazione, con solo quattro turni ancora da disputare. La sfida contro gli irlandesi si preannuncia ardua, poiché anche gli ospiti sono in piena corsa per conquistare punti fondamentali per la loro postseason.

Nonostante la situazione complessa, l'allenatore della Benetton, MacRae, infonde fiducia nel gruppo.

“Matematicamente abbiamo ancora una possibilità per entrare ai playoff. Ovviamente la strada è difficilissima, ma finché avremo una minima possibilità ci concentreremo su questo obiettivo. Abbiamo 80 minuti contro Munster che saranno decisivi: è una squadra che storicamente ci mette in grande difficoltà”, ha dichiarato il tecnico, sottolineando l'importanza di ogni singolo minuto in campo.

La Formazione: Infortuni e Nuove Opportunità

Per questa partita, la Benetton dovrà affrontare alcune assenze significative in prima linea: Siua Maile e Thomas Gallo sono entrambi indisponibili a causa degli infortuni subiti nel precedente match contro Exeter. Questa situazione, tuttavia, si trasforma in un'occasione per i giovani talenti della rosa, che avranno modo di mettersi in mostra.

MacRae confida nell'entusiasmo delle nuove leve per tentare di sovvertire i pronostici.

Il XV titolare vedrà Matt Gallagher nel ruolo di estremo, con Louis Lynagh e Paolo Odogwu schierati alle ali. La coppia di centri sarà composta da Tommaso Menoncello e Malakai Fekitoa. In mediana, Jacob Umaga vestirà la maglia numero 10, affiancato da Alessandro Garbisi. Il pacchetto di mischia presenta un profondo rinnovamento: la prima linea sarà formata dai giovani Destiny Aminu, Nicholas Gasperini e Marcos Gallorini. In seconda linea, Federico Ruzza sarà affiancato dal rientrante Giulio Marini. La terza linea vedrà in campo Sebastian Negri, che celebrerà la sua centesima presenza con la maglia biancoverde, insieme a Michele Lamaro e Lorenzo Cannone.

Statistiche e Precedenti: Una Sfida Storica

La Benetton si avvicina a questo incontro dopo aver registrato una sola vittoria nelle ultime sei partite dell'United Rugby Championship. Il Munster, d'altra parte, ha mostrato una solida performance casalinga nelle ultime sei gare del torneo, ma ha ottenuto una sola vittoria in trasferta da ottobre. Lo Stadio Monigo si conferma un vero fortino per i veneti, che hanno subito solo due sconfitte in casa in campionato dall'ottobre 2024.

Tuttavia, il Munster rappresenta una vera bestia nera per la formazione trevigiana: l'ultima vittoria della Benetton contro gli irlandesi risale al settembre 2013, con un risultato di 29-19 ottenuto proprio tra le mura amiche di Monigo.

La direzione di gara sarà affidata all'arbitro Ben Whitehouse, coadiuvato dagli assistenti Andrea Piardi e Riccardo Bonato, con Keith David al TMO.

Questa sfida si configura come un banco di prova fondamentale per la Benetton Treviso, chiamata a una prestazione di grande carattere per mantenere vive le aspirazioni playoff e, al contempo, per cercare di interrompere un digiuno di vittorie contro il Munster che si protrae da oltre un decennio.