Sergi Bruguera, ex tennista spagnolo e due volte campione al Roland Garros, ha offerto la sua visione sul tennis maschile, concentrandosi sulle prospettive di Alexander Zverev nei tornei del Grande Slam. Bruguera ha evidenziato il dominio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nel circuito ATP, notando una carenza di alternanza ai vertici. Per Bruguera, Zverev è il vero contendente: "Io ho sempre pensato ad Alexander Zverev. È l’unico che ha sempre lavorato molto, con l’ambizione di vincere gli Slam; ci è andato vicino diverse volte. Al Roland Garros ha portato Carlos al quinto set, ma gli è sempre mancato quel piccolo qualcosa.

Per me è l’unico che, quando ha affrontato loro due, ha sempre provato a competere davvero".

Riflettendo sul suo periodo da allenatore di Zverev, Bruguera ha ricordato le difficoltà del tedesco e la pressione per il primo Slam. Ha menzionato una collaborazione complessa, seguita da un'intesa e una stagione eccezionale sulla terra battuta, interrotta da un grave infortunio alla caviglia nella semifinale di Parigi contro Nadal. Bruguera ha sottolineato come Zverev fosse al massimo della forma in quel momento e come l'infortunio abbia richiesto sei mesi di recupero.

Il dominio di Sinner e Alcaraz nel circuito ATP

La visione di Bruguera si inserisce in un contesto dove Sinner e Alcaraz sono i principali protagonisti del tennis mondiale, con un dominio che richiama Federer e Nadal.

Ivan Ljubicic ha commentato il miglioramento costante di Jannik come una "brutta notizia per tutti gli avversari". Paolo Bertolucci ha aggiunto che "Jannik a livello psicologico ha dato un gancio a Carlos e l'ha messo ko, sulla sua superficie".

La stagione sulla terra battuta è cruciale, e Sinner ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli su questa superficie, come confermato dai suoi successi recenti e dalla striscia di vittorie consecutive, consolidando la sua posizione verso il Roland Garros.

Zverev tra ambizione e ostacoli

Nonostante il predominio di Sinner e Alcaraz, Bruguera vede in Alexander Zverev l'unico vero rivale capace di metterli in difficoltà. Il tedesco, spesso vicino a uno Slam, ha affrontato infortuni e pressioni psicologiche che ne hanno rallentato la crescita.

La sua determinazione e capacità di competere ai massimi livelli rimangono i suoi punti di forza.

Il futuro del tennis maschile è segnato dalla sfida tra i giovani dominatori e Zverev, che cerca la consacrazione definitiva. La stagione sulla terra battuta e il prossimo Roland Garros saranno banchi di prova decisivi per confermare o ribaltare gli equilibri attuali.