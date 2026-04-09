Matteo Berrettini si prepara a un nuovo, avvincente capitolo al Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro scenderà in campo per gli ottavi di finale contro il giovane talento brasiliano Joao Fonseca, in un incontro che promette grande spettacolo e mette in palio un prezioso posto nei quarti. La sfida, in programma giovedì 9 aprile alle ore 11.00 sul Court des Princes, vedrà confrontarsi l'esperienza consolidata dell'italiano con l'ascesa impetuosa del suo avversario.

Il cammino di Berrettini nel Principato è stato fin qui sorprendente e convincente.

Dopo aver avanzato al secondo turno grazie al ritiro di Roberto Bautista Agut, il tennista romano ha offerto una prestazione dominante contro Daniil Medvedev, travolto con un clamoroso doppio 6-0 in soli 50 minuti. Un match che ha evidenziato la sua solida preparazione, la lucidità tattica e una gestione impeccabile degli scambi. Berrettini ha dimostrato una notevole capacità di comandare il gioco, in particolare con il dritto e un back che si sta rivelando estremamente efficace sulla terra rossa di Monte-Carlo.

Joao Fonseca: il talento emergente

Dall'altra parte della rete, Berrettini troverà un avversario di tutt'altro profilo: Joao Fonseca. Il giovane brasiliano, classe 2007 e già salito al numero 40 del ranking mondiale, rappresenta una delle realtà più interessanti del circuito.

Fonseca ha conquistato l'accesso agli ottavi superando in tre set il francese Arthur Rinderknech (7-5, 4-6, 6-3), mettendo in mostra carattere e qualità nei momenti cruciali. Questo confronto si configura come un vero e proprio scontro generazionale: da un lato Berrettini, 29 anni, alla ricerca di una ritrovata continuità dopo stagioni complesse; dall'altro Fonseca, 19 anni, in piena ascesa e con l'entusiasmo di chi non ha nulla da perdere.

L'unico precedente tra i due tennisti risale al 2024 in Coppa Davis, un'occasione in cui Berrettini si impose in due set. Tuttavia, il contesto della terra rossa di Monte-Carlo e la crescita esponenziale di Fonseca suggeriscono che la partita odierna si preannunci molto più equilibrata.

Il brasiliano, infatti, cercherà di sfruttare la sua freschezza atletica e l'aggressività tipica del suo gioco per mettere costantemente sotto pressione l'azzurro.

La posta in gioco e il precedente in Coppa Davis

La posta in gioco è alta: l'accesso ai quarti di finale, dove il vincitore affronterà uno tra Alexander Zverev e Zizou Bergs. Per Berrettini, un successo in questo turno rappresenterebbe un ulteriore, significativo passo avanti in un torneo iniziato in modo sorprendente e che ora si configura come una concreta occasione per rilanciarsi ai massimi livelli del tennis mondiale.

Approfondendo il loro unico scontro diretto, si ricorda che il match si disputò l'11 settembre 2024, durante il round robin di Coppa Davis a Bologna.

In quell'occasione, Berrettini si impose con il punteggio di 6-1, 7-6 in un'ora e ventitré minuti. Dopo la vittoria, l'azzurro espresse tutta la sua emozione dichiarando: "Mi era mancato tutto questo", sottolineando il suo atteso ritorno in Davis dopo due anni di assenza. Da quel confronto, Fonseca ha compiuto un notevole salto di qualità, migliorando drasticamente la sua posizione nel ranking ATP, passando dal numero 158 al numero 40, e affinando sensibilmente il suo bagaglio tecnico.

In sintesi, l'incontro tra Berrettini e Fonseca si preannuncia come una sfida aperta e imprevedibile. L'azzurro è chiamato a confermare la brillantezza e la solidità mostrate contro Medvedev, mentre il giovane brasiliano è pronto a giocarsi tutte le sue chance, libero da pressioni e con la voglia di stupire.