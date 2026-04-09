La coppia italiana formata da Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, in gara grazie a una wild card, si prepara a scendere in campo oggi per gli ottavi di finale del doppio maschile all’ATP Montecarlo. Un appuntamento cruciale che li vedrà affrontare il duo composto dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten, accreditati della testa di serie numero tre del torneo. L'incontro è in programma sul Campo EA de Massy, come terzo match della giornata, con inizio previsto non prima delle ore 11:00.

La partecipazione di Berrettini al fianco di Vavassori è stata determinata da una circostanza imprevista: l’assenza di Simone Bolelli, originariamente compagno di Vavassori, costretto a rinunciare al prestigioso torneo monegasco a causa di un doloroso lutto familiare.

Per Berrettini, la giornata si preannuncia particolarmente intensa, poiché sarà impegnato anche nel tabellone di singolare. Il tennista romano affronterà Joao Fonseca nel primo match sul Campo dei Principi, per poi fare ritorno sul Campo EA de Massy per la sfida di doppio.

La sfida agli ottavi e il percorso potenziale degli azzurri

Il confronto tra Berrettini/Vavassori e Heliovaara/Patten si configura come una sfida di alto livello, mettendo alla prova la solidità e l'intesa della coppia italiana contro una delle formazioni più quotate e temibili del circuito. In caso di successo, il duo azzurro si garantirebbe l'accesso ai quarti di finale, dove ad attenderli ci sarebbero Hugo Nys ed Édouard Roger-Vasselin, un altro accoppiamento di grande spessore.

La doppia fatica odierna per Berrettini sottolinea l'importanza di mantenere alta la concentrazione e la condizione fisica per affrontare al meglio entrambi gli impegni.

Per tutti gli appassionati, la copertura televisiva dell’evento è assicurata da un'ampia offerta di canali: le dirette dei match saranno trasmesse su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport Mix (canale 211). Per chi preferisce seguire gli incontri in mobilità o su altre piattaforme, lo streaming sarà disponibile tramite Sky Go, NOW e Tennis TV, quest'ultimo servizio dedicato agli abbonati. Sarà inoltre possibile seguire l'andamento delle partite attraverso una diretta testuale, per non perdere nessun aggiornamento in tempo reale.

Profili dei protagonisti: età, esperienza e impatto sul campo

Un'analisi dei profili dei tennisti in campo rivela dati interessanti che potrebbero influenzare le dinamiche del match. Matteo Berrettini, con i suoi 29 anni e un'imponente altezza di 1,96 metri, porta in dote potenza e un servizio temibile. Al suo fianco, Andrea Vavassori, 30 anni, contribuisce con la sua esperienza nel doppio. Sul fronte avversario, il finlandese Harri Heliovaara, il più esperto del quartetto con 36 anni, e il britannico Henry Patten, anch'egli 29enne, formano una coppia affiatata e rodata. Questi elementi anagrafici e fisici evidenziano un mix di giovinezza ed esperienza, oltre a diverse caratteristiche fisiche che promettono un confronto equilibrato e tatticamente intrigante.

La partita tra queste due coppie sarà costantemente monitorata, con aggiornamenti in tempo reale su punteggi, statistiche dettagliate e gli highlights più significativi. Questo permetterà agli appassionati di vivere appieno ogni fase di un incontro che si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena, un vero spettacolo per gli amanti del tennis.