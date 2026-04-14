La Parigi-Roubaix di domenica 12 aprile ha chiuso la prima parte delle classiche di primavera, quelle con il pavè. Il calendario del ciclismo non si prende però nessuna pausa e continua a ritmo serrato vero il gran finale sulle Ardenne. A fare da preludio alla Liegi, la Doyenne che chiuderà il sipario delle classiche primaverili, ci sono un paio di appuntamento infrasettimanali che conducono verso l'Amstel Gold Race, la più importante corsa olandese.

Merlier punta sulla Ronde van Limburg

Il programma della settimana di metà aprile delle classiche del ciclismo propone per mercoledì 15 la Ronde Van Limburg, per venerdì 17 la Freccia del Brabante e infine per domenica 19 l'Amstel Gold Race.

La Ronde van Limburg è una corsa belga sostanzialmente favorevole ai velocisti. Il percorso è di 178 chilometri, da Hasselt a Tongeren. Il grande favorito è Tim Merlier, rientrato col botto alla Scheldeprijs, mentre ha dato forfait Dylan Groenewegen, ancora non pienamente recuperato da una caduta. Tra gli altri sprinter sono attesi Alberto Dainese, Milan Menten, Pascal Ackermann, Phil Bauhaus, Stanislaw Aniolkowski e Tim Torn Teutenberg.

Venerdì 17 aprile è la volta della Freccia del Brabante. Questa classica propone un percorso decisamente più vario e movimentato. La distanza è ridotta a 163 km, e il finale prevede un circuito di una ventina di km con quattro strappi in sequenza. Tra i favoriti spiccano i nomi di Tom Pidcock, Romaine Gregoire e Mauro Schmid.

E' previsto anche il rientro di Tim Wellens.

Amstel con Evenepoel favorito

Infine, domenica 19 aprile il ciclismo si sposta nei Paesi Bassi per l'Amstel Gold Race. Il percorso è di 257 km, con una continua sequenza di brevi strappi. Il tratto più importante inizia solitamente ad una cinquantina di km dall'arrivo, dove la serie di muri Gulperberg - Kruisberg - Eyserbosweg - Fromberg - Keutenberg provoca la selezione decisiva. Nel finale si sale sul Cauberg a circa 20 km dall'arrivo, quindi si affronta un circuito che comprende altri due strappi per tornare sul Cauberg. L'arrivo è circa un chilometro oltre la cima di questa salita.

Assente Pogacar, la corsa vede Evenepoel nel ruolo del favorito, mentre è ancora incerta la presenza di Pidcock.

Ecco la programmazione tv e streaming su Eurosport e le piattaforme collegate HBO MAX e Discovery Plus. La Rai non trasmetterà nessuna di queste corse.