Flavio Cobolli ha brillantemente conquistato l’accesso agli ottavi di finale del prestigioso torneo di Monaco di Baviera. Il tennista romano, attualmente al sedicesimo posto nel ranking mondiale ATP e quarto favorito del seeding, ha dimostrato la sua superiorità imponendosi sul tedesco mancino Diego Dedura‑Palomero, numero 258 della classifica ATP. La vittoria è arrivata in due set, con i parziali di 6‑4, 7‑5, al termine di un match combattuto che ha visto Cobolli mantenere il controllo. Inizialmente, Cobolli era stato sorteggiato per affrontare l’ungherese Marton Fucsovics, numero 58 ATP, il quale però è stato costretto al ritiro a causa di un problema alla spalla destra.

Ora, il giovane talento italiano attende di conoscere il suo prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra Zizou Bergs, numero 40 ATP, e il lucky loser tedesco Marko Topo, classificato al numero 260.

Anche Luciano Darderi ha superato con successo il primo turno del torneo bavarese. L'italo-argentino ha avuto la meglio sul cinese Zhang Zhizhen, numero 242 del ranking, in un incontro che si è protratto per tre set, conclusosi con il punteggio di 7‑6, 3‑6, 6‑1. Per i due atleti si trattava del primo confronto in carriera. Darderi, dopo aver conquistato il primo set e aver avviato il secondo con un promettente vantaggio di 2‑0, ha vissuto un momento di difficoltà, subendo un parziale di cinque giochi consecutivi che ha ribaltato l'inerzia e gli è costato la seconda frazione.

Tuttavia, nel terzo e decisivo parziale, Darderi ha saputo reagire con determinazione, prendendo immediatamente il largo e portandosi sul 3‑0, per poi consolidare il vantaggio sul 5‑1 e chiudere la partita al primo match point, grazie a un errore in risposta del suo avversario.

Gli italiani al torneo di Monaco: prossimi impegni

Il torneo di Monaco di Baviera, conosciuto anche come BMW Open, si svolge sui campi in terra rossa dell’Iphitos Tennis Club, offrendo un palcoscenico importante per gli specialisti di questa superficie. Darderi, ventiquattrenne e sesto favorito del seeding, dopo la sua convincente vittoria su Zhang, si prepara ad affrontare nel secondo turno il vincente tra il promettente giovane tedesco Justin Engel, numero 184 ATP e in tabellone grazie a una wild card, e il ceco Vit Kopriva, numero 78 ATP.

Per entrambi gli italiani, il torneo rappresenta un’occasione cruciale per accumulare punti preziosi in vista della stagione sulla terra battuta, una fase fondamentale del circuito ATP.

Sonego e Musetti in campo a Barcellona

In contemporanea con gli eventi di Monaco, altri tennisti italiani sono impegnati nel circuito ATP. A Barcellona, nel prestigioso Barcelona Open Banc Sabadell, Lorenzo Sonego ha fatto il suo rientro nel circuito con una vittoria, superando il primo turno. Ha sconfitto lo spagnolo Pedro Martinez in tre set, dimostrando subito un buon stato di forma. Anche Lorenzo Musetti è sceso in campo nella città catalana, dove sta affrontando lo spagnolo Martin Landaluce. Questi risultati preliminari confermano il buon momento del tennis italiano nei principali tornei europei che si disputano sulla terra rossa, alimentando le speranze per ulteriori successi.