Yuma Kagiyama, due volte medaglia d’argento olimpica, ha annunciato una pausa dalle competizioni, non prendendo parte alla stagione 2026‑2027. La notizia è stata diffusa dall’atleta stesso attraverso un lungo post sui social network, nel quale ha espresso profonda gratitudine ai fan e ha spiegato le motivazioni della sua importante decisione.

Il ringraziamento ai sostenitori

Nel suo messaggio, Kagiyama ha rivolto un sentito ringraziamento ai tifosi per il caloroso sostegno ricevuto durante i recenti Campionati Mondiali. In quell'occasione, il pattinatore ha conquistato la medaglia d’argento, protagonista di una rimonta eccezionale dopo un programma corto particolarmente difficile.

“Mi dispiace per il ritardo, ma grazie per il sostegno al Campionato Mondiale – ha dichiarato Kagiyama – Durante il programma corto c’è stato un piccolo incidente, ma grazie agli applausi e alle grida di incoraggiamento di tutti voi, ho potuto pattinare con gioia.” Ha poi aggiunto: “Nel programma libero ho realizzato una performance che superava persino ciò che inseguivo, e dal momento dell’ultima trottola ho iniziato a sentire ovazioni, tantissimi applausi e voci di tifo: è stato un momento da sogno e ho potuto godere di uno scenario meraviglioso.” Il pattinatore ha riflettuto sugli ultimi anni: “Negli ultimi anni, ho avuto molti momenti di rammarico e cose difficili da affrontare, ma sono felice di aver potuto concludere la stagione in una forma positiva.

È stata una stagione che sembrava lunga ma che è passata in un lampo, e allo stesso tempo eterna; ringrazio tutti i collaboratori che mi hanno sostenuto fino a qui, le persone intorno a me e voi tutti che mi avete incoraggiato.”

Un anno sabbatico per nuove sfide

Successivamente, Kagiyama ha ufficializzato la sua intenzione di prendersi un anno sabbatico. “E, per informarvi, per la prossima stagione, la 2026‑27, ho deciso di non partecipare alle competizioni e di prendermi un periodo di riposo,” ha affermato. La sua scelta è orientata al futuro: “Guardando al futuro, vorrei dedicare del tempo a nuove sfide, riscoprire il fascino del pattinaggio artistico e riflettere su me stesso, per trascorrere questo periodo in quel modo.” Ha inoltre anticipato nuovi progetti: “Sto portando avanti vari progetti, quindi vi sarei grato se li aspettaste con impazienza.

Anche in futuro ci saranno ice show ed eventi, quindi non vedo l’ora di potervi incontrare di nuovo davanti a tutti voi.”

Il brillante percorso agonistico

La pausa di Kagiyama giunge dopo almeno sei anni da protagonista nel panorama internazionale del pattinaggio. Il suo palmarès vanta, oltre ai due argenti olimpici ottenuti a Pechino 2022 e Milano‑Cortina 2026, ben tre medaglie conquistate ai Campionati Mondiali e altre tre nelle prestigiose Finali Grand Prix. Fino a questo momento, l’unico traguardo mancante è la medaglia d’oro, un obiettivo reso più arduo dalla costante e scomoda presenza di Ilia Malinin, suo principale rivale.

La risonanza internazionale della decisione

La decisione di Yuma Kagiyama di prendersi una pausa agonistica ha trovato conferma e risonanza anche a livello internazionale.

Il pattinatore giapponese, già medaglia d’argento individuale e a squadre in due edizioni dei Giochi Olimpici (2022 e 2026), ha ribadito nel suo annuncio l'intenzione di dedicare questo periodo a "riscoprire il fascino del pattinaggio artistico insieme a nuove sfide, riflettendo su se stesso". Ha inoltre sottolineato di essere al lavoro su "vari progetti" e che continueranno a esserci "ice show ed eventi", esprimendo entusiasmo per le future occasioni di incontrare il pubblico.