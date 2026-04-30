L'Inter si prepara a vivere un momento storico, con la possibilità di celebrare la conquista del 21esimo scudetto di Serie A già nella quartultima giornata di campionato. La matematica certezza del titolo potrebbe arrivare anche prima del fischio d'inizio della propria partita, a seconda dei risultati di due incontri chiave: la sfida tra Como e Napoli e quella tra Milan e Sassuolo.

Per sollevare il trofeo con anticipo, l'Inter necessita che il Napoli non riesca a vincere contro il Como e che, contemporaneamente, il Milan non ottenga una vittoria contro il Sassuolo.

La squadra nerazzurra, guidata da Chivu, vanta un solido vantaggio di dieci punti sul Napoli e ha bisogno di un unico successo nelle restanti quattro giornate per assicurarsi definitivamente il campionato.

La sfida dell'Inter al Meazza

La formazione allenata da Chivu è a un passo dalla gloria e si appresta ad affrontare il Parma allo stadio Meazza. Il tecnico è intenzionato a schierare i titolari per cercare di chiudere la pratica scudetto, sebbene dovrà fare a meno di Calhanoglu, fermo per infortunio. Per quanto riguarda Lautaro, alle prese con un leggero acciacco, è probabile un suo ingresso in campo a gara in corso, per fornire un contributo decisivo nel momento opportuno.

Il Parma, già salvo e senza particolari assilli di classifica, si presenterà al Meazza con l'intenzione di onorare l'impegno.

I suoi leader, tra cui spiccano i nomi di Bernabè, Pellegrino e Strefezza, cercheranno di mettere in difficoltà i padroni di casa. L'incontro sarà diretto dal fischietto Bonacina, la cui designazione è avvenuta in un periodo caratterizzato da recenti polemiche arbitrali, legate a discussioni sul caso Rocchi e sulla possibilità di un commissariamento del settore arbitrale.

Il cruciale Como-Napoli

Tutti gli occhi degli appassionati di calcio e, in particolare, dei tifosi nerazzurri, saranno puntati sulla sfida che si giocherà al Sinigaglia tra Como e Napoli. Questa partita assume un'importanza capitale non solo per le ambizioni di Champions League delle due contendenti, ma anche per le implicazioni dirette sulla festa scudetto dell'Inter.

Il Como, squadra in netta crescita e con l'obiettivo di consolidare la propria posizione, ospiterà un Napoli che ha l'imperativo di mettere al sicuro il secondo posto in classifica e la conseguente qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. L'esito di questo scontro diretto, infatti, potrebbe essere il fattore determinante che deciderà se l'Inter potrà festeggiare il suo titolo già in questo fine settimana.