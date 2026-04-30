Alessandro Maria Rinaldi è il nuovo presidente dello Yacht Club Santo Stefano, storico sodalizio velico dell’Argentario. La sua elezione segna un cambio al vertice nel segno della tradizione familiare e del rilancio internazionale del club. Professionista affermato nel mondo della finanza e velista di lunga esperienza, Rinaldi assume la guida con l'obiettivo di posizionare il circolo ai vertici del panorama nazionale e internazionale.

Il legame di Rinaldi con lo YcSS è profondo e risale alla sua giovinezza, quando ha iniziato la carriera sportiva sulle banchine del club, prima sui Flying Junior e poi sui 470, sotto la direzione di Renzo Vongher.

Questa nomina riprende una significativa tradizione familiare: suo padre, Rodolfo Rinaldi, fu tesoriere del club dal 1968 e presidente dal 1983 al 1991, lasciando un'impronta indelebile nella storia dell'associazione.

Al fianco del neo-presidente, una squadra dirigenziale di grande esperienza supporterà la nuova gestione: Susanna Operamolla ricoprirà il ruolo di vicepresidente e Marco Poma quello di Commodoro. Rinaldi ha espresso la sua visione: “Sono certo che, insieme al nuovo direttivo, lavoreremo con determinazione per posizionare lo Yacht Club Santo Stefano ai vertici del panorama nazionale e internazionale. Il nostro obiettivo è coniugare la grande tradizione sportiva che ci contraddistingue con la convivialità e l'accoglienza dei moderni Yacht club, rendendo il nostro circolo un punto di riferimento globale per soci e armatori”.

Eredità e prospettive di crescita

La presidenza di Alessandro Maria Rinaldi si inserisce nel solco di una prestigiosa tradizione familiare, che ha visto il padre Rodolfo Rinaldi protagonista della crescita e dello sviluppo del club. La scelta di Rinaldi rafforza ulteriormente il profondo legame tra la famiglia e lo Yacht Club Santo Stefano, con l'intento di mantenere viva l'eredità storica e, al contempo, promuovere l'innovazione e l'apertura verso scenari internazionali. Il club mira a consolidare la propria reputazione come eccellenza nel panorama velico, puntando su eventi di rilievo e su una gestione attenta sia all'accoglienza che alla promozione del territorio dell'Argentario.

Argentario Sailing Week: vetrina internazionale

Il primo grande appuntamento sportivo della nuova presidenza sarà la 25ª edizione dell’Argentario Sailing Week, in programma dal 24 al 28 giugno. Questa prestigiosa manifestazione, tappa fondamentale del circuito di vele d’epoca dell’Aive, rappresenta il fiore all’occhiello del club e richiama ogni anno nel suggestivo golfo dell’Argentario alcune delle più belle imbarcazioni d’epoca del mondo. L’evento offrirà uno spettacolo unico e sarà l’occasione per celebrare il nuovo corso del club, all’insegna dello stile, dell’eleganza, dell’agonismo e della valorizzazione del territorio.

Il ruolo centrale dello Yacht Club Santo Stefano nella promozione della vela e nella valorizzazione dell'Argentario è stato recentemente confermato dall'ospitalità della cerimonia di apertura della Lunga Bolina & Coastal Race.

Questo evento ha visto la partecipazione di oltre settanta imbarcazioni e ha messo in luce l’impegno del club verso la sostenibilità ambientale e la promozione di iniziative sociali, rafforzando la sua vocazione di punto di riferimento per la vela a livello nazionale e internazionale.