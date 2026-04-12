La terra rossa di Monaco di Baviera ospita una sfida di primo turno equilibrata tra il veterano croato Marin Cilic e il giocatore di casa Daniel Altmaier. L'incontro, valido per i sedicesimi di finale dell'ATP Munich, si svolgerà lunedì 13 aprile. In palio punti preziosi per la classifica ATP, che vede i due contendenti separati da poche posizioni. Si preannuncia un confronto tra l'esperienza e la potenza di Cilic e la solidità e il sostegno del pubblico di Altmaier.

Cilic favorito, ma Altmaier può sorprendere

Le quote dei principali bookmaker delineano un quadro di grande equilibrio, con una leggera preferenza per l'ex campione Slam.

Marin Cilic è considerato il favorito, con quote che oscillano tra 1.73 (WilliamHill) e 1.80 (Betfair). La vittoria di Daniel Altmaier è proposta a 2.00 (10Bet) o 2.10 (WilliamHill, Betfair). Queste cifre suggeriscono che, nonostante il palmarès di Cilic, Altmaier ha le potenzialità per impensierirlo, specialmente sulla sua superficie preferita e davanti al suo pubblico. Il pronostico è di un match combattuto, dove l'esperienza del croato potrebbe fare la differenza nei momenti chiave, ma una battaglia prolungata, magari decisa al terzo set, non è da escludere.

Analisi tecnica: servizio e continuità

Entrambi i giocatori arrivano a Monaco dopo sconfitte al Masters 1000 di Monte Carlo. Marin Cilic è stato eliminato ai sedicesimi da Felix Auger-Aliassime in due set.

Le statistiche rivelano una giornata difficile al servizio: solo il 51% di prime in campo e il 44% dei punti vinti sulla seconda sono dati allarmanti. Ha concesso 7 palle break e il bilancio tra vincenti (21) ed errori non forzati (28) indica un'efficacia ancora da ritrovare sulla terra battuta.

Daniel Altmaier ha lottato per tre set contro Tomas Machac. I suoi numeri, pur nella sconfitta, appaiono più incoraggianti. Ha messo in campo il 56% di prime, vincendo il 66% dei punti con essa, e ha ottenuto il 50% di punti con la seconda. Altmaier ha commesso 28 errori non forzati, ma con 27 vincenti. La sua capacità di conversione delle palle break è stata quasi perfetta (3 su 4). La sfida si giocherà sulla capacità di Cilic di ritrovare la sua prima di servizio e limitare gli errori, mentre Altmaier dovrà fare leva sulla sua solidità da fondocampo per prolungare gli scambi.

Ranking e assenza di precedenti

La classifica ATP fotografa l'equilibrio atteso: Daniel Altmaier è numero 49 con 994 punti, due posizioni più su di Marin Cilic, numero 51 con 950 punti. Questa vicinanza rende la partita significativa per un sorpasso o un consolidamento del vantaggio. Entrambi i giocatori mostrano un movimento in classifica positivo. Non esistono precedenti ufficiali tra i due tennisti nel circuito maggiore; si tratterà quindi del loro primo incontro. Questo fattore aggiunge imprevedibilità, poiché nessuno potrà basarsi su esperienze passate. Cilic dovrà adattarsi al gioco solido di Altmaier, mentre il tedesco si troverà di fronte per la prima volta la pesantezza di palla e l'esperienza del croato, con la pressione e il sostegno del pubblico di casa.