L'ATP 500 di Barcellona ospita una sfida inedita sui campi in terra battuta: l'argentino Camilo Ugo Carabelli e il russo Karen Khachanov si contenderanno un posto negli ottavi di finale. L'incontro è in programma lunedì 13 aprile, con inizio alle 08:00. Il palcoscenico è il Real Club de Tenis Barcelona. La posta in gioco è alta per entrambi, chiamati a trovare continuità su una superficie esigente dopo le recenti eliminazioni a Marrakech e Monte Carlo.

Khachanov favorito, ma Carabelli può sorprendere

Le quote dei principali bookmaker indicano Karen Khachanov come netto favorito, con una quota di 1.44 offerta da 10Bet e Betfair.

Questa valutazione si basa sul divario in classifica, sull'esperienza del russo nei tornei maggiori e sulla sua potenza da fondo campo. Camilo Ugo Carabelli è considerato l'underdog, con quote tra 2.65 (10Bet) e 2.75 (Betfair). L'argentino, specialista della terra rossa, non va sottovalutato. Il pronostico pende dalla parte di Khachanov, ma la sua recente sconfitta a Monte Carlo suggerisce che potrebbe non essere al top. Carabelli, abituato a lunghe battaglie sul rosso, ha le armi per rendere il match complicato e strappare un set. La vittoria del russo in tre set appare uno scenario plausibile, ma l'argentino venderà cara la pelle.

Statistiche a confronto: il servizio di Carabelli preoccupa

Camilo Ugo Carabelli arriva da una sconfitta in semifinale a Marrakech contro Rafael Jodar (2-6, 1-6).

Il dato più allarmante riguarda il servizio: pur mettendo a segno 3 ace e commettendo zero doppi falli, ha vinto solo il 18% dei punti sulla seconda di servizio (3 su 17). Questa vulnerabilità è un campanello d'allarme contro un aggressivo ribattitore come Khachanov. L'argentino non ha convertito nessuna delle due palle break concesse, subendo il break in 4 occasioni su 8. Con 8 vincenti e 12 errori non forzati, la sua prestazione è apparsa troppo passiva e fallosa.

Karen Khachanov proviene da una sconfitta al primo turno a Monte Carlo contro Arthur Rinderknech (5-7, 2-6). Nonostante il risultato, le sue statistiche individuali appaiono più solide. Il russo ha mantenuto il 68% di prime palle in campo, vincendo il 67% dei punti con la prima e il 56% con la seconda.

Il problema principale è emerso in risposta, dove ha raccolto solo il 21% dei punti sulla prima dell'avversario e non ha sfruttato l'unica palla break avuta. Il bilancio tra vincenti (19) ed errori non forzati (12) è positivo, indicando un atteggiamento propositivo. Notevole anche la sua efficacia a rete, con l'86% di punti vinti (6 su 7), una tattica che potrebbe riproporre a Barcellona.

Ranking e assenza di precedenti

Il confronto delle classifiche ATP evidenzia una differenza sostanziale. Karen Khachanov occupa la posizione numero 14 (2410 punti), confermando il suo status di giocatore d'élite. Camilo Ugo Carabelli si trova alla posizione numero 63 (855 punti). Entrambi registrano un movimento "up" nel ranking, a testimonianza di una stagione positiva.

Per Carabelli, affrontare un top 15 sulla terra battuta rappresenta una grande opportunità per guadagnare punti preziosi. Per Khachanov, è un test per riaffermare la sua autorità. Cruciale l'assenza di precedenti ufficiali nel circuito ATP tra i due: si tratterà del loro primo incontro assoluto, un fattore che aggiunge imprevedibilità alla sfida.

La sfida tattica si preannuncia affascinante: la potenza e la ricerca del colpo vincente di Khachanov contro la tenacia, la corsa e le rotazioni mancine di Carabelli. La tenuta della seconda di servizio dell'argentino sarà probabilmente la chiave di volta del match, un fondamentale che dovrà funzionare alla perfezione per resistere all'impatto della risposta aggressiva del russo e per avere una chance di vittoria.