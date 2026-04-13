Stefania Constantini e Amos Mosaner, la coppia d’oro del curling italiano, si preparano a un nuovo, entusiasmante capitolo sulla scena internazionale. Gli azzurri sono pronti a scendere sul ghiaccio per i Campionati Mondiali di doppio misto 2026, in programma a Ginevra, presso il rinomato Geneva Sous‑Moulin Sports Center, dal 25 aprile al 2 maggio. Questa prestigiosa competizione rappresenta l’ultima rassegna iridata della stagione olimpica per la disciplina, e Constantini e Mosaner puntano a un ambizioso bis iridato dopo il trionfo in Canada.

I due atleti, già celebri per aver conquistato l’oro olimpico a Pechino 2022 e il bronzo a Milano Cortina 2026, giungono in Svizzera con l’obiettivo dichiarato di riconfermare il titolo mondiale ottenuto lo scorso anno.

La loro presenza testimonia ancora una volta la loro posizione di spicco nell'élite globale del doppio misto, una specialità del curling che ha visto una crescita esponenziale in termini di livello tecnico e popolarità negli ultimi anni.

Obiettivi e avversari della coppia azzurra

Il duo italiano si presenta a Ginevra con grandi aspettative, forte di una preparazione meticolosa e di una vasta esperienza accumulata sui palcoscenici internazionali. Le previsioni indicano una concorrenza meno agguerrita rispetto a quella affrontata nel torneo olimpico dello scorso febbraio, dove la pressione e la qualità degli avversari erano decisamente elevate. Tra le formazioni rivali più accreditate per questa edizione dei Mondiali figurano la Svezia, che schiererà Therese Westman e Robin Ahlberg, e gli Stati Uniti, rappresentati da Rach Kawlewski e Connor Kauffman.

L'assenza di alcuni dei protagonisti della finale olimpica potrebbe, infatti, giocare a favore delle ambizioni degli azzurri.

Constantini e Mosaner possiedono tutte le carte in regola per mirare nuovamente al gradino più alto del podio. La loro sintonia consolidata sul ghiaccio e i risultati eccezionali già conseguiti li hanno saldamente consacrati nell’élite mondiale del curling. Il loro percorso verso il bis iridato sarà indubbiamente seguito con grande interesse dagli appassionati italiani e dagli addetti ai lavori, ansiosi di assistere a un'altra possibile impresa.

Il contesto dei Campionati Mondiali

Il Campionato Mondiale di doppio misto 2026, noto ufficialmente come «2026 ACE & Company World Mixed Doubles Curling Championship» per ragioni di sponsorizzazione, si svolgerà in parallelo ai Campionati Mondiali Senior di curling.

Questo evento rappresenta una delle tappe più prestigiose del calendario internazionale, richiamando a sé le migliori coppie del panorama globale. La scelta di Ginevra come sede ospitante non fa che sottolineare l’importanza storica e il ruolo centrale della Svizzera nello sviluppo e nella diffusione del curling mondiale.

Per Stefania Constantini e Amos Mosaner, questa rassegna svizzera non è solo un’opportunità per confermare il proprio indiscusso valore, ma anche per aggiungere un’altra, significativa pagina alla storia del curling italiano. Gli occhi di tutti gli appassionati saranno puntati su di loro, in attesa di nuove emozioni e di un possibile, glorioso nuovo trionfo azzurro.