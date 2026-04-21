Reduce dal trionfo al Masters 1000 di Monte-Carlo 2026 e dal ritorno al numero 1 del mondo, il tennista italiano Jannik Sinner non ha ancora sciolto le riserve sul suo programma agonistico immediato. L'azzurro, reduce da un periodo estremamente intenso tra cemento e terra battuta, ha apertamente considerato la possibilità di non partecipare al Masters 1000 di Madrid. La sua dichiarazione è stata chiara: “Mi prenderò 2-3 giorni liberi e poi decideremo con il mio team se andremo a Madrid oppure no.”

Questa affermazione non sorprende, considerando il notevole carico di partite accumulato da Sinner nell'ultimo mese e mezzo, culminato con i titoli a Indian Wells, Miami e nel Principato.

Nonostante il momento di forma sia straordinario, la gestione delle energie è diventata un aspetto cruciale. Nella mente di Sinner, la priorità assoluta è il Roland Garros, come ha ribadito in conferenza stampa: “Nella mia mente so che la cosa più importante è il Roland Garros, proveremo a massimizzare per essere al massimo della forma là. Prendiamo giorno per giorno.”

L'approccio “giorno per giorno” evidenzia la maturità del tennista, consapevole che la condizione fisica e mentale ottimale è fondamentale in vista del secondo Slam dell'anno. Il debutto a Madrid è previsto per venerdì 24 aprile, ma l'attenzione principale resta focalizzata sulla preparazione per l'appuntamento parigino.

Il confronto con Carlos Alcaraz e le assenze di rilievo

Durante l'incontro con i media, Sinner ha anche affrontato il tema delle condizioni di Carlos Alcaraz, uno dei suoi principali rivali nel circuito. “Ho parlato con lui, ma non mi ha detto nulla sulla sua condizione fisica. Ho visto che indossa un tutore, spero possa aiutarlo a tornare presto in forma.” Il tennista azzurro ha poi sottolineato l'impatto significativo che le assenze di grandi campioni come Alcaraz e Novak Djokovic hanno sull'evento: “È davvero dura per il torneo... non vederli fa una grande differenza.”

Queste parole non solo evidenziano la sportività di Sinner, ma anche la sua profonda consapevolezza dell'importanza della presenza dei migliori giocatori nei tornei più prestigiosi, sia per l'elevato valore tecnico che per lo spettacolo offerto agli appassionati di tennis.

Strategia e gestione del calendario verso il Roland Garros

Il percorso di Jannik Sinner verso il Roland Garros è intrinsecamente legato a una gestione estremamente attenta del calendario. La decisione di prendersi “due-tre giorni liberi” dopo il successo a Monte-Carlo e prima di valutare la partecipazione a Madrid, riflette una strategia ben definita. L'obiettivo è chiaro: arrivare nelle migliori condizioni possibili al grande appuntamento sulla terra rossa di Parigi.

Madrid rappresenta uno snodo importante della stagione sul rosso, ma la possibilità che Sinner scelga di non esserci è concreta. Se dovesse optare per una pausa, il suo prossimo impegno sarebbe con ogni probabilità il torneo di Roma, una tappa naturalmente centrale nel percorso di avvicinamento alla capitale francese.

In ogni caso, il messaggio del tennista è inequivocabile: prima il recupero fisico e mentale, poi la decisione strategica. Dopo settimane di intense competizioni e aver riconquistato il vertice del ranking ATP, il nuovo leader vuole scegliere con la massima attenzione il suo prossimo passo. La partecipazione a Madrid rimane un'opzione, ma al momento non è affatto scontata.