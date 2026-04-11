L'Italia ha debuttato nel Sei Nazioni femminile con una sconfitta per 40-7 contro la Francia, nella partita inaugurale disputata allo Stade des Alpes di Grenoble. Nonostante un'inferiorità numerica iniziale, le azzurre hanno mostrato resistenza nel primo tempo, chiudendo la frazione in svantaggio di soli cinque punti (5-0).

La formazione italiana ha evidenziato determinazione e una solida difesa, creando opportunità offensive non concretizzate. Il risultato parziale manteneva viva la speranza di una rimonta.

La Francia prende il largo nella ripresa

Nel secondo tempo, la Francia ha intensificato il proprio gioco, aumentando ritmo e pressione. Le padrone di casa hanno progressivamente preso il largo nel punteggio, rendendo difficile per l'Italia contenere le loro iniziative fino al 40-7 finale. Nonostante il divario, le azzurre hanno dimostrato orgoglio, segnando la meta della bandiera nel finale con Buso, trasformata da D'Incà, a testimonianza della volontà di lottare fino all'ultimo.

L'incontro ha evidenziato la forza della nazionale francese, confermandola tra le favorite del torneo. Ha anche mostrato la capacità dell'Italia di rimanere in partita, superando le difficoltà iniziali e la pressione della trasferta.

Prossimi impegni e contesto del torneo

Il prossimo impegno per l'Italia sarà in trasferta, contro l'Irlanda il prossimo sabato. Il Sei Nazioni femminile 2026 si articola su cinque weekend, dall'11 aprile al 17 maggio, coinvolgendo le maggiori nazionali europee. La Francia, che affronterà l'Inghilterra nell'ultima giornata, si conferma tra le favorite. L'Italia cercherà il riscatto dal prossimo turno.

Le partite del torneo sono trasmesse in Francia su France TV, nel Regno Unito su BBC e S4C, e in Irlanda su RTÉ e Virgin Media, assicurando ampia visibilità all'evento.