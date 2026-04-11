Rory McIlroy si è imposto come il protagonista indiscusso al Masters di Augusta, stabilendo un vantaggio storico di sei colpi sugli inseguitori dopo il secondo giro. Il campione nordirlandese, già in testa a pari merito con Sam Burns dopo la prima giornata, ha realizzato un impressionante -7 nel secondo round, portando il suo punteggio complessivo a -12 nel torneo. Il suo gioco brillante è stato sottolineato da un birdie spettacolare alla buca 17, dove ha imbucato un approccio che resterà tra i momenti salienti della competizione.

Alle sue spalle, i due statunitensi Sam Burns e Patrick Reed condividono la seconda posizione con un punteggio di -6.

Seguono a -5 l'irlandese Shane Lowry e gli inglesi Justin Rose e Tommy Fleetwood. Il distacco di sei colpi tra McIlroy e i suoi inseguitori rappresenta il margine più ampio mai registrato nella storia del Masters a metà torneo, un dato che evidenzia la prestazione eccezionale del nordirlandese.

La strategia e le parole di McIlroy

McIlroy ha dichiarato di voler mantenere alta la concentrazione, evitando di pensare eccessivamente al golf in attesa del terzo round. «C'è una semifinale di tennis a Monte Carlo molto interessante, quindi la guarderò», ha affermato, aggiungendo: «Abbiamo seguito il tennis la mattina presto». Questo approccio mentale sembra orientato a gestire la pressione e a consolidare il vantaggio.

«Ho costruito un bel margine a questo punto», ha proseguito. «Il mio obiettivo è continuare a giocare bene e tenere il piede sull'acceleratore».

Il nordirlandese, che avrebbe potuto essere affiancato da Patrick Reed nell'ultimo gruppo del sabato, affronterà invece Sam Burns. Reed, infatti, ha commesso un bogey alla buca 18, ritrovandosi così in seconda posizione a pari merito con Burns. Riflettendo sulla sua esperienza passata, McIlroy ha commentato: «Sto diventando un vecchio volpone. Anche tornando all'ultimo giro del 2011... mi sono messo nella posizione giusta e avrò una buona possibilità di fare birdie».

Record e sfide del torneo

Il Masters di Augusta di quest'anno si sta rivelando particolarmente avvincente, ma la prestazione di McIlroy ha finora dominato la scena, lasciando poco spazio agli avversari.

Il suo secondo giro da 65 colpi, arricchito da sei birdie nelle ultime sette buche, lo pone in una posizione privilegiata per puntare a un successo storico. Se dovesse mantenere questo ritmo, McIlroy potrebbe avvicinare il record di Tiger Woods per il margine di vittoria (12 colpi) o quello di Dustin Johnson per il punteggio più basso (20 sotto il par).

Tra gli altri protagonisti, Bryson DeChambeau non è riuscito a superare il taglio, mentre Tyrrell Hatton ha realizzato un notevole 66 nel secondo round. Nonostante il dominio di McIlroy, il torneo rimane comunque aperto, con diversi giocatori pronti a capitalizzare eventuali passi falsi del leader. Tuttavia, il nordirlandese appare determinato a non concedere nulla agli avversari, puntando a una vittoria memorabile.