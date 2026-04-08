Si conclude al secondo turno la corsa di Fabio Caponio agli Europei individuali 2026 di badminton. L'azzurro, impegnato al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna, nei sedicesimi di finale del singolare maschile, ha ceduto al finlandese Kalle Koljonen dopo un match combattuto durato 46 minuti, con il punteggio finale di 21-18, 22-20. Un'eliminazione che ferma il percorso dell'atleta italiano in una delle competizioni più prestigiose del continente.

La sfida tra Caponio e Koljonen è stata caratterizzata da un estremo equilibrio, con scambi intensi e punti giocati sul filo del rasoio.

Nel primo game, il finlandese è riuscito ad acquisire un minimo vantaggio a metà frazione, difendendolo con successo fino al 21-18 conclusivo. Il secondo set ha visto un Caponio più reattivo: Koljonen sembrava in procinto di chiudere agevolmente, ma l'italiano ha saputo ricucire il gap, costringendo l'avversario ai vantaggi. Nonostante la strenua resistenza, Caponio è stato infine superato per 22-20, mancando l'accesso agli ottavi di finale.

Il cammino di Caponio e gli altri azzurri in gara

Prima di affrontare Koljonen, Fabio Caponio aveva dimostrato la sua determinazione superando il primo turno. L'azzurro aveva battuto l'israeliano Misha Zilberman con un solido 21-14, 18-21, 21-15, evidenziando la sua capacità di gestire i momenti cruciali del match.

Nonostante l'uscita di Caponio, l'Italia mantiene le sue speranze nel tabellone maschile grazie a Giovanni Toti, che nel pomeriggio affronterà Daniil Dubovenko (Israele). Anche nel singolare femminile, la delegazione italiana è ancora ben rappresentata: Gianna Stiglich sfiderà l'ucraina Polina Buhrova, numero 6 del seeding, mentre Yasmine Hamza affronterà l'altra ucraina Yevheniia Kantemyr.

I risultati degli italiani a Huelva

Gli Europei di Huelva continuano a essere un banco di prova significativo per gli atleti italiani. Oltre alla performance di Caponio, si segnala l'ottimo esordio di Yasmine Hamza nel singolare femminile, che ha dominato la slovena Anja Blazina con un doppio 21-10, mostrando grande determinazione e un gioco efficace.

Nel doppio femminile, invece, la coppia formata da Martina Corsini ed Emma Piccinin ha concluso la sua avventura al primo turno. Le azzurre sono state sconfitte in una partita equilibrata e combattuta dalle inglesi Lisa Curtin e Sian Kelly, con il punteggio di 21-12, 18-21, 21-19, dopo aver lottato fino all'ultimo punto.

La competizione prosegue con l'attesa per le prossime sfide. Kalle Koljonen, dopo aver eliminato Caponio, si preparerà ad affrontare negli ottavi di finale l'irlandese Nhat Nguyen, sesto favorito del torneo. Gli atleti italiani ancora in lizza sono pronti a dare il massimo per onorare la maglia azzurra e cercare di avanzare in una manifestazione che si conferma di altissimo livello tecnico e agonistico.