Lorenzo Mark Finn ha dominato l’87esima edizione del Giro del Belvedere, confermandosi protagonista assoluto della corsa trevigiana riservata agli Under 23. Il giovane talento, classe 2006 e campione del mondo in carica U23, ha costruito il proprio successo con una condotta di gara impeccabile, attaccando con decisione al secondo passaggio sul Montaner e lasciando sul posto tutti gli avversari. L’arrivo in solitaria a Villa di Villa ha sancito il suo secondo successo consecutivo in questa prestigiosa competizione, già vinta nell’edizione precedente.

Finn, portacolori del Red Bull Bora Hansgrohe Rookies, ha saputo interpretare al meglio le fasi decisive della corsa. Dopo una prima parte di gara caratterizzata da studio e controllo, il campione iridato ha scelto il momento giusto per forzare il ritmo sull’unica vera ascesa del circuito, riuscendo a fare la differenza e a staccare progressivamente tutti i rivali. Il britannico William Smith (Team Visma Lease a Bike Development) ha conquistato la seconda posizione, tagliando il traguardo con un ritardo di 1’20’’ dal vincitore, mentre Tommaso Bambagioni (Team Technipes) ha completato il podio.

Dettagli della gara e i protagonisti sul podio

L’87esima edizione del Giro del Belvedere si è disputata su un percorso di 168,5 chilometri con partenza e arrivo a Villa di Villa.

La competizione, classificata 1.2U e riservata agli Under 23, ha registrato una media oraria del vincitore di 43,193 km/h e un dislivello complessivo di 1.994 metri. Il gruppo si è selezionato progressivamente, ma è stato Finn a imprimere l’accelerazione decisiva nel corso dell’ultimo giro, sfruttando la salita del Montaner per involarsi verso il traguardo. Alle sue spalle, Smith ha saputo anticipare gli altri nella volata del gruppo inseguitore, mentre Bambagioni ha confermato la sua costanza con un altro piazzamento di prestigio.

Il percorso di crescita di Finn e i prossimi impegni

Il successo di Finn al Giro del Belvedere rappresenta un ulteriore passo nella crescita del giovane campione, che si conferma tra i migliori interpreti della categoria U23.

Il corridore sarà presente anche al Palio del Recioto, dove l’anno scorso aveva chiuso in seconda posizione. La gara di Villa di Villa, grazie anche alla partecipazione di squadre di alto livello come Red Bull Bora Hansgrohe Rookies, Team Visma Lease a Bike Development e Team Technipes, si conferma un appuntamento centrale nel calendario internazionale degli Under 23, offrendo un banco di prova importante per i talenti emergenti del ciclismo mondiale.