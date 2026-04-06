L'attenzione del beach volley italiano è puntata su Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, protagonisti all'Elite 16 del Beach Pro Tour in corso a Saquarema, in Brasile. Questo appuntamento si configura come uno dei più prestigiosi e attesi della prima fase della stagione agonistica. La coppia azzurra, reduce da una brillante vittoria nel Challenge di Nayarit, si presenta con una rinnovata fiducia e ambizione, pronta a misurarsi con il gotha mondiale della disciplina. La loro performance in Brasile sarà cruciale per consolidare la posizione nel ranking internazionale e dimostrare la continuità della loro crescita sportiva.

Inseriti nella complessa Pool A, Cottafava e Dal Corso affronteranno un percorso impegnativo fin dal debutto. La loro prima sfida li vedrà opposti agli esperti statunitensi Schalk/Shaw, un test immediato per valutare la loro preparazione. Successivamente, si misureranno con i padroni di casa, la forte coppia brasiliana Evandro/Arthur Lanci, che detiene il prestigioso status di testa di serie numero uno del torneo. Questo girone, che non concede margini di errore, offre al contempo una preziosa opportunità per gli italiani di confrontarsi direttamente con il vertice mondiale del beach volley e di affermare il proprio valore in un contesto altamente competitivo.

L'Elite 16: un banco di prova di altissimo livello

L'Elite 16 rappresenta un contesto significativamente più selettivo e impegnativo rispetto al precedente Challenge messicano. Qui, si riuniscono tutte le migliori coppie del circuito mondiale, rendendo ogni partita una vera e propria battaglia sportiva. Tra gli avversari di spicco che animano il torneo, figurano i campioni olimpici svedesi Åhman/Hellvig, che hanno già dimostrato il loro valore a Joao Pessoa, e formazioni europee e sudamericane di grande caratura, come i temibili norvegesi Mol/Sørum. Per Cottafava e Dal Corso, l'obiettivo primario è dare continuità ai risultati positivi ottenuti finora e riuscire a rimanere agganciati alle fasi decisive del torneo, dimostrando una costante progressione tecnica e tattica.

Il panorama femminile e il rientro di Gottardi/Orsi Toth

Nel tabellone femminile dell'Elite 16 di Saquarema, non sono presenti coppie italiane. Le atlete Giada Bianchi e Claudia Scampoli, che hanno avuto un buon avvio di stagione con un quarto posto a Joao Pessoa e un quinto nel Challenge di Tlaxcala, hanno optato per saltare questa tappa. La loro scelta strategica è finalizzata a preparare al meglio il prossimo appuntamento dell'Elite 16 di Brasilia, in programma tra sole tre settimane. Si attende con interesse anche il rientro in campo di Valentina Gottardi, ferma a causa di un problema alla spalla, che tornerà in coppia con Reka Orsi Toth. Questo rientro si inserisce in una fase di ricostruzione e sviluppo particolarmente interessante per il movimento azzurro femminile del beach volley, promettendo nuove dinamiche e prospettive future.

Il torneo maschile di Saquarema si configura, dunque, come un banco di prova cruciale per la coppia formata da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso. Sono chiamati a confermare la notevole crescita e la maturità sportiva mostrate in Messico, consolidando la propria identità e il proprio ruolo all'interno di un contesto di altissimo livello competitivo. La loro performance in questo Elite 16 sarà determinante per le ambizioni stagionali e per rafforzare la presenza italiana nel panorama internazionale del beach volley.