Francesco Fortunato ha conquistato la vittoria nella mezza maratona (21,097 km) dei Mondiali a squadre di marcia, a Brasilia. Il trentunenne pugliese ha tagliato il traguardo in 1h27:25, imponendosi in una gara caratterizzata da condizioni climatiche impegnative, con sole e forte umidità. Fortunato è riuscito a restare nel gruppo di testa nonostante due cartellini rossi, correggendo la tecnica e riuscendo così a evitare la zona penalità.

La svolta è arrivata nell’ultimo chilometro, quando Fortunato ha sferrato un allungo decisivo che gli ha permesso di staccare l’etiope Misgana Wakuma (2°, 1h27:33) e il brasiliano Caio Bonfim (3°, 1h27:36).

Il successo conferma il suo feeling con la competizione, dopo il trionfo nella staffetta mista di due anni fa a Istanbul insieme a Valentina Trapletti.

Dichiarazioni di Francesco Fortunato

Al termine della gara, Fortunato ha commentato: “Vittoria inaspettata, pensare di poter battere il campione mondiale Bonfim a casa sua e il giapponese Yamanishi fresco di record del mondo non era sicuramente nei miei piani. Sono partito con l’intenzione di voler scoprire i miei limiti e di usare lo stesso approccio delle gare indoor, dove sento di poter tollerare lo sforzo. Mi sono esposto un po’ troppo nei primi chilometri: con la mente è stato difficile rimanere fiducioso e concentrato con due cartellini.

Ma ce l’ho fatta. Ho messo un altro tassello e alla tenera età di 31 anni credo che sia arrivato il momento di prendere ogni risultato e godermelo. È stato un anno di cambiamenti: devo ringraziare il mio allenatore Luca Zenti, il mio nuovo assistant coach Matteo Guelfo e tutti quelli che mi stanno accanto e che hanno creduto in me. E come dice Sinner: domani si torna a lavorare.”

Squadra Italiana e Classifica Finale

Tra gli altri azzurri, Andrea Cosi (30°, 1h32:27), Gianluca Picchiottino (31°, 1h33:21) e Giuseppe Disabato (38°, 1h35:19). Michele Antonelli è stato invece squalificato. L’Italia ha terminato al quinto posto nella classifica a squadre, con 62 punti (migliori tre risultati). Il Giappone ha conquistato la vittoria a squadre con 20 punti, davanti a Spagna (39) e Cina (51).