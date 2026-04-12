Carlos Alcaraz ha elogiato Jannik Sinner dopo la finale del Masters 1000 di Montecarlo. Sconfitto in due set (7-6 6-3) dall’azzurro sulla terra battuta del Principato, Alcaraz ha ceduto la leadership del ranking ATP. Durante la premiazione, ha riconosciuto la prestazione del rivale: «Devo iniziare da Jannik. È impressionante quello che stai ottenendo. Nell’Era Open solo Novak Djokovic era riuscito a fare il Sunshine Double e poi vincere Montecarlo, questo dimostra quanto sia difficile. Congratulazioni per quello che stai facendo con il tuo team.

Sono davvero felice di vederti vincere tanti titoli davanti alla tua famiglia». Parole che evidenziano rispetto e ammirazione per Sinner.

Alcaraz e il trionfo di Sinner

Alcaraz, non riuscito a difendere il titolo precedente, ha rivolto un pensiero al proprio team: «Non era il finale che volevamo, ma ci siamo goduti ogni giorno qui. Mi sento a casa con voi per il lavoro che stiamo facendo. Sono sicuro che andrà meglio la prossima volta e torneremo». Dal canto suo, Sinner ha conquistato il terzo titolo ATP Masters 1000 dell’anno, dopo il «Sunshine Double» a Indian Wells e Miami. Il successo a Montecarlo gli ha permesso di tornare in vetta al ranking mondiale in una stagione straordinaria. Sinner si unisce a Novak Djokovic e Rafael Nadal come unico tennista a vincere quattro Masters 1000 consecutivi, consolidando la sua posizione tra i grandi del tennis.

I record di Sinner e il ranking ATP

Sinner è il primo tennista dai tempi di Djokovic nel 2015 a vincere i primi tre Masters 1000 della stagione. La finale di Montecarlo lo ha visto recuperare uno svantaggio iniziale nel primo set, imponendosi al tie-break e gestendo il secondo set. Il match è stato il primo scontro tra i due dalle ATP Finals di novembre, con Sinner ora in vantaggio 7-10 negli scontri diretti contro Alcaraz. Il ritorno al primo posto nel ranking ATP segna un nuovo capitolo nella carriera dell’azzurro, che ha dichiarato: «Otteneredi nuovo il numero uno significa molto per me. Come dico sempre, il ranking è secondario. Sono molto felice di vincere almeno un grande trofeo su questa superficie. Non l’avevo mai fatto prima, quindi significa molto per me».