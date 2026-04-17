La Freccia del Brabante 2026, sessantaseiesima edizione della storica corsa in linea belga, si preannuncia incerta e senza un chiaro favorito. Con partenza da Beersel alle 13:30 e arrivo a Overijse, il percorso di 162,6 chilometri, leggermente accorciato e con ventuno muri, vedrà al via dieci squadre WorldTour.

L'assenza dei grandi nomi internazionali apre la gara a molti contendenti. Tra i candidati al successo spiccano il francese Romain Grégoire (Groupama – FDJ United), corridore completo, e lo svizzero Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), vincitore della Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

Da seguire anche il belga Florian Vermeersch (UAE Team Emirates-XRG), con podi nelle classiche del nord. Completano il quadro l'olandese Tibor Del Grosso (Alpecin Premier‑Tech), il francese Clément Venturini (Unibet Rose Rockets) e il belga Tim Wellens, al rientro dopo l'operazione alla clavicola.

Gli Italiani in Gara e il Debutto di Agostinacchio

La pattuglia italiana si presenta agguerrita. Edoardo Zambanini (Bahrain‑Victorious) è tra i nomi di punta, affiancato da Marco Frigo (NSN Cycling Team) e Alessandro Covi (Team Jayco AlUla). Grande attenzione per il debutto tra i professionisti di Mattia Agostinacchio (EF Education – EasyPost), giovane talento al suo primo impegno ufficiale, molto atteso da appassionati e addetti ai lavori.

Il percorso prevede una prima parte in linea e un circuito finale da ripetere tre volte. I passaggi chiave saranno sugli storici muri di Hertstraat e Moskesstraat. Queste asperità potrebbero rivelarsi decisive per la selezione finale, con l'ultimo transito cruciale per la vittoria.

Dettagli del Percorso e Programmazione TV

La Freccia del Brabante maschile si sviluppa su 163 chilometri. Il circuito finale attorno a Overijse, da ripetere tre volte, include quattro brevi strappi; l'arrivo è in leggera salita. La collocazione inedita in calendario, a due giorni dalla Amstel Gold Race, ha inciso sulla partecipazione, rendendo la starting list meno ricca.

Tra gli italiani, oltre ai già menzionati, saranno presenti Filippo Conca e Stefano Oldani.

La diretta televisiva e streaming della gara sarà disponibile su Eurosport e sulle piattaforme Discovery Plus e HBO Max. La partenza della corsa maschile è fissata per le 13:30, con l'arrivo previsto intorno alle 17:00.