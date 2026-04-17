Il Gran Premio d’Olanda 2026 segna il terzo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike, con le prime sessioni di prove libere che prendono il via oggi sull’iconico circuito TT di Assen. Tutti gli occhi sono puntati su Nicolò Bulega, attuale leader della classifica generale con un punteggio pieno di 124 punti su 124 disponibili. L'obiettivo del pilota italiano è chiaro: proseguire la sua impressionante striscia vincente e avvicinarsi al record di tredici vittorie consecutive, detenuto da Toprak Razgatlıoğlu.

Le sessioni di prove libere del venerdì 17 aprile sono un momento cruciale per i team e i piloti.

La FP1 è in programma alle ore 10:20, seguita dalla FP2 alle ore 15:00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP e disponibili anche in streaming tramite Sky Go e NOW. Il tracciato di Assen, affettuosamente soprannominato la “Cattedrale della Velocità”, è riconosciuto come una delle tappe più attese e tecnicamente impegnative del calendario, un luogo dove spesso si decidono momenti chiave dell’intera stagione.

Bulega dominatore, ma la concorrenza è agguerrita ad Assen

Bulega si presenta ad Assen forte del dominio assoluto nei primi due round, ma dovrà affrontare una concorrenza estremamente agguerrita. Tra i principali avversari, spiccano nomi come Andrea Locatelli, che proprio su questa pista ha conquistato la sua prima storica vittoria nel WorldSBK, e Iker Lecuona, reduce da ottimi risultati ottenuti a Portimao.

Da tenere d’occhio anche Axel Bassani, attualmente terzo nella classifica generale, e Miguel Oliveira, un pilota che vanta già successi ad Assen. Il circuito olandese, noto per la sua imprevedibilità, ha spesso riservato sorprese, rimescolando le carte tra i protagonisti del campionato.

Il passato recente di Bulega su questa pista non è stato dei più fortunati: nella scorsa stagione, infatti, una domenica difficile gli costò punti preziosi nella corsa al titolo, tra problemi tecnici e occasioni mancate. Tuttavia, il pilota italiano arriva quest’anno con una forma smagliante e una determinazione inarrestabile a voler allungare la propria striscia vincente.

Il programma completo del weekend e la copertura televisiva

Il format del weekend di Assen seguirà il classico schema del WorldSBK. Oltre alle prove libere del venerdì, il sabato mattina vedrà lo svolgimento della FP3 e della Superpole, seguite nel pomeriggio da Gara 1. La domenica sarà dedicata al Warm Up, alla Superpole Race e infine a Gara 2. Tutte le sessioni principali saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP e NOW, garantendo una copertura completa per gli appassionati. Per chi preferisce la visione in chiaro, TV8 proporrà le gare in differita. Il circuito di Assen, con le sue curve veloci e i rettilinei tecnici, promette uno spettacolo avvincente e distacchi minimi tra i piloti, rendendo ogni sessione imprevedibile.

Tra gli altri protagonisti attesi, figurano piloti esperti e plurivincitori su questa pista come Alvaro Bautista e Jonathan Rea. Non mancheranno gli outsider pronti a stupire, tra cui Alex Lowes, Sam Lowes e Remy Gardner, tutti con risultati significativi già ottenuti ad Assen. Il weekend olandese potrebbe inoltre offrire un’importante vetrina a giovani talenti e rookie desiderosi di mettersi in mostra, come Alberto Surra e Somkiat Chantra.

Il Gran Premio d’Olanda si preannuncia dunque come un appuntamento cruciale per la stagione Superbike 2026, con Bulega chiamato a confermare il suo dominio e gli avversari pronti a interrompere la sua serie di successi in un weekend che si prospetta ricco di emozioni.