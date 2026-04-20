La Freccia Vallone 2026 si appresta a celebrare la sua novantesima edizione, promettendo spettacolo e grandi emozioni. L'appuntamento è fissato per mercoledì 22 aprile, con la partenza da Herstal e l'arrivo sul leggendario Mur de Huy. Questa classica delle Ardenne segue l'Amstel Gold Race, vinta quest'anno da Remco Evenepoel, e si preannuncia come una delle gare più impegnative del calendario ciclistico.

Il percorso: dettagli e sfide

Il tracciato della Freccia Vallone 2026 si estende per 208,8 chilometri, partendo da Herstal e concludendosi a Huy.

I ciclisti dovranno affrontare ben undici "côte", con un dislivello totale di 3.241 metri. Dopo circa cento chilometri di gara, la corsa entrerà nel circuito finale, da ripetere due volte. Il momento cruciale sarà senza dubbio l'ascesa del Mur de Huy, una salita iconica di 1,4 chilometri con una pendenza media dell'8,9%, vera e propria svolta decisiva della competizione.

Il percorso conferma la partenza itinerante da Herstal, una caratteristica che riprende elementi della Liegi‑Bastogne‑Liegi, includendo tratti come la Côte des Forges. Il circuito finale attorno a Huy è arricchito dalle salite di Côte d’Ereffe, Côte de Cherave e il già citato Mur de Huy, che saranno affrontate due volte durante la gara.

Programma e orari della Freccia Vallone

La partenza ufficiale della Freccia Vallone 2026 è prevista per le ore 11.30. L'arrivo stimato dei primi corridori sul Mur de Huy è fissato intorno alle ore 16.20, promettendo un finale al cardiopalma per gli appassionati di ciclismo.

Dove seguire la corsa: TV e streaming

Per gli appassionati che desiderano seguire la Freccia Vallone 2026, non è prevista una diretta televisiva tradizionale. La copertura sarà interamente in diretta streaming, a partire dalle ore 14.30. Sarà possibile seguire la gara su diverse piattaforme: Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 2 e DAZN. Per chi preferisce un aggiornamento costante, sarà disponibile anche una diretta testuale su OA Sport.

I protagonisti attesi e le assenze

L'edizione di quest'anno vedrà alcune assenze di rilievo. Il campione del mondo Tadej Pogacar non sarà al via, concentrato sulla preparazione della Liegi‑Bastogne‑Liegi. Anche la partecipazione di Remco Evenepoel rimane in dubbio. In questo scenario, l'attenzione si sposta su Paul Seixas, considerato uno dei principali favoriti. Il giovane talento francese arriva alla Freccia Vallone dopo la sua prima vittoria in una corsa a tappe, il Giro dei Paesi Baschi, e cercherà di lasciare il segno in questa classica importante.