Il Motomondiale 2026 si appresta a vivere uno degli appuntamenti più attesi della stagione con il Gran Premio di Spagna, in programma a Jerez de la Frontera dal 24 al 26 aprile. Sul tracciato andaluso, noto per il suo carattere tecnico e le sue sfide, l'attenzione è tutta rivolta alla lotta per il titolo. Attualmente, l'Aprilia si conferma protagonista assoluta, con Marco Bezzecchi saldamente al comando della classifica, seguito dal compagno di squadra Jorge Martin. Il lavoro di sviluppo a Noale ha permesso alla scuderia di ottenere risultati eccezionali.

Di contro, la Ducati ufficiale affronta un momento complesso, sorpresa dal rendimento dei rivali e alle prese con le condizioni fisiche di Marc Marquez e le difficoltà di adattamento di Francesco Bagnaia. Il weekend di Jerez sarà cruciale per le ambizioni di tutte le squadre.

Programma e copertura TV del GP di Spagna 2026

Le sessioni in pista prenderanno il via venerdì 24 aprile: le prove libere inizieranno con la Moto3 alle 09:00, seguita dalla Moto2 alle 09:50 e dalla MotoGP alle 10:45. Nel pomeriggio, spazio alle pre-qualifiche, con la MotoGP impegnata dalle 15:00 alle 16:00. Il sabato 25 aprile sarà dedicato alle qualifiche e alla Sprint Race: la MotoGP vedrà la Q1 alle 10:50 e la Q2 alle 11:15, mentre la Sprint è fissata per le 15:00.

La domenica 26 aprile si aprirà con il Warm Up della MotoGP alle 09:40, per poi culminare con le gare: la Moto3 alle 11:00, la Moto2 alle 12:15 e la gara della MotoGP alle 14:00.

L'intero evento sarà trasmesso in diretta integrale sui canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), con possibilità di seguire l'azione in streaming su SkyGo e NOW. Per gli appassionati che preferiscono il chiaro, TV8 offrirà la diretta di tutte le sessioni del sabato, incluse le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP. Le gare domenicali, invece, saranno disponibili in differita su TV8: la Moto3 alle 14:05, la Moto2 alle 15:20 e la gara della MotoGP alle 17:05.

Il Circuito di Jerez: caratteristiche tecniche

Il circuito di Jerez de la Frontera è un tracciato storico e affascinante, lungo 4,4 chilometri.

Presenta un totale di tredici curve, di cui cinque a sinistra e otto a destra, con un dislivello di undici metri. Il rettilineo più lungo misura 607 metri. Questa pista, definita old style, è rinomata per premiare la precisione e l'abilità nella percorrenza delle curve, rendendo i sorpassi particolarmente difficili ma allo stesso tempo spettacolari. La sua configurazione tecnica richiede ai piloti e ai team una messa a punto meticolosa per trovare la giusta quadra.

Il Gran Premio di Spagna 2026 si preannuncia dunque come un appuntamento imperdibile per il Motomondiale, con riflettori puntati sulle prestazioni della Ducati e sulle condizioni di Marc Marquez. Gli appassionati avranno a disposizione una copertura televisiva e streaming completa per seguire ogni istante del weekend, sia in diretta che in differita, garantendo un'esperienza immersiva nell'emozionante mondo delle due ruote.